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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraf: dpa
18.11.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Savcı ‘adam öldürmekten’ dava açtı ama...

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Savcı ‘adam öldürmekten’ dava açtı ama...

Almanya’nın Münih kentinde polisten kaçarken ter yola giren ve çarptığı iki gençten birinin ölümüne yol açan 34 yaşındaki sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Savcı, zanlı hakkında adam öldürmek ve üç kişiyi öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtı.

POLİSİN verdiği bilgiye göre cuma akşamı meydana gelen kaza şöyle oldu; Kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan 34 yaşındaki sürücü, şehir içinde saatte 100 kilometre hızla ters yola girdi, kaçarken de çok sayıda kırmızı ışık ihlali yaptı. Polis bir süre sonra şehir içinde tehlikeli olabileceği endişesiyle takibi bıraktı. Ancak kaçan sürücü yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen 14 ve 16 yaşlarında iki gence çarptı. 14 yaşındaki genç yaşamını yitirirken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza sırasında hava yastığı açılınca sürücü de yaralandı ve bu kez polisten kaçamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis sürücünün alkollü olduğunu tespit etti ve otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu buldu. Savcının, adam öldürmek ve üç kişiyi öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtığı zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ancak psikolojik rahatsızlığı tespit edilince cezaevi yerine kliniğe kapatıldı.

Savcı ‘adam öldürmekten’ dava açtı ama...
20 METRE SÜRÜKLENMİŞ
Polis açıklamasında, “O sırada tesadüfen kaza yerinde geçen polis ekibi ilk yardım ekibini olay yerine çağırıyor. İki yaralı hastaneye kaldırılıyor. 20 metre sürüklenen 14 yaşındaki yaralı hastanede yaşamını yitirirken, çok sayıda kemikleri kırılan diğer yayanın tedavisi sürüyor. Kazaya tanık olan iki genç ise büyük şok geçiriyor. Onlara da psikolojik destek sunuldu” sözlerine yer verildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann, “Cinayetten soruşturmanın sürdürülmesi en adaletlisidir” dedi. FDP Federal Meclis Grup Başkanvekili Christian Dürr de soruşturmanın cinayetten sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Otomobil de pekala cinayet aracı olabilir. Savcının tutumu haklı ve doğru” dedi.

Savcı ‘adam öldürmekten’ dava açtı ama...

Kazada hayatını kaybeden gencin arkadaşları ve tanıdıkları olay yerine çiçek bırakıp mum yaktı.

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