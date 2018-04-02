Satılan evin vergisi ne zaman ödenmeli
Sahip olduğu konutu satarak kar etmek isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
UZMANLARA göre emlak satışıyla ilgili en sık yöneltilen soru, satıştan kaynaklanan verginin ne zaman ödeneceğine dair oluyor. Vergi miktarı da yine yanıtı merak edilen bir başka soru.
Ancak bir konutun kârıyla satılması, emlak fiyatlarının artış trendine rağmen, göründüğü gibi kolay değil.
Finans portalı Finanztip yetkilisi Hermann-Josef Tenhagen, nakit ihtiyacı nedeniyle konutunu satmak isteyenler için içinde bulunduğumuz dönemin çok uygun olduğunu, Almanya’nın büyük bölümünde emlak fiyatlarının hissedilir derecede arttığına işaret ediyor ve bu durumda olanlara yol gösteriyor.
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