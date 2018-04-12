Şartları uyuyor ama 1.5 milyon Türk, Alman olmak istemiyor!
Alman Focus dergisinin internet sayfasında yayınlanan bir habere göre ülkede yaşayan Türkler, Alman vatandaşı olmak istemiyor.
HABERE göre Türkler, Alman vatandaşlığını alabilmek için gerekli koşullara sahip olmalarına rağmen Türk vatandaşı olarak kalmayı tercih ediyor. Almanya’da vatandaşlık için gerekli koşulları taşıyan Türk vatandaşlarının sayısı 1.5 milyon olarak tahmin ediliyor.
Haberi Deutschlandfunk’un yaptığı bir araştırmaya dayandıran Focus, Türklerin Alman vatandaşlığını istememelerin birinci sebebinin Türk vatandaşlığını kaybetmek zorunda kalmaları olduğunu yazdı. Türklerin üçte ikisi Türk pasaportundan vazgeçmemek için Alman vatandaşlığını istemiyor. Diğer bir gerekçe ise Türklere göre Alman vatandaşlığına geçmek kendilerine avantaj sağlamıyor.
ÇİFTE VATANDAŞLIK YASAKLANDI
Almanya’da 2000 yılında yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası, Türklerin çifte vatandaş olmalarını yasaklıyor. Çifte vatandaşlığı yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiği 2000 yılından bu yana Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısı yaklaşık 2 milyon. Alman vatandaşlığı alanlar arasında ilk sırada Türkler bulunuyor. Türkleri sırasıyla Polonyalılar, Ukraynalılar ve Kosovalılar izliyor.
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