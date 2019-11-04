Şarkılarla kutlandı
Almanya’nın Münih kentinde 17 yıl önce kurulan Münih Atatürk Kültür Derneği, Cumhuriyet’in 96’ncı yılını düzenlediği etkinlikle kutladı.
AMAÇLARININ, Atatürk ve değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirten dernek başkanı Şemsettin Bahçekapılı, “Sizlerden de bu derneğe daha çok destek vermenizi istiyoruz. Ne kadar çok üye, o kadar güçlü bir kuruluş” dedi. Kutlama gecesinde ‘Suz-i Dil’ adlı müzik grubunun müzisyeni udi Ahmet Mavruk eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler davetlilerle birlikte seslendirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle