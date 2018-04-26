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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: APF
26.04.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Şarkı sözleri yüzünden ödül kaldırıldı!

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Şarkı sözleri yüzünden ödül kaldırıldı!

Antisemitist şarkı sözleriyle tanınan iki rapçiye ödül verilmesi sonrasında Almanya’daki Echo ödüllerinin kaldırıldığı açıklandı. Ödülleri veren kurum, yeni ödüller için çalışmaların yakında başlayacağını belirtti.

ALMANYA’nın en önemli müzik ödülleri olarak görülen Echo Müzik Ödülleri, antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan iki rapçiye ödül verilmesi sonrasında yaşanan tepkiler nedeniyle kaldırıldı. 
Echo ödüllerini dağıtan ve Alman müzik endüstrisinin temsilcisi konumundaki kurum olan BVMI, ödüllerin artık dağıltılmayacağını belirtti. Açıklamada “Echo markası o kadar yara aldı ki tamamıyla yeni bir başlangıç şart oldu” denildi.
Özür dilenmiş olmasına rağmen bu sene yaşanan olayların geri alınamayacağının belirtildiği açıklamada, benzer bir durumun ileride tekrar etmemesini sağlamak istedikleri aktarıldı.
Açıklamada ayrıca yeni bir isimle yeni ödüllerin verilmesinin hedeflendiği ve bunun için çalışmalara haziran ayında başlanacağı da aktarıldı. Echo ödülleri bugüne kadar albüm satış rakamları temel alınarak veriliyordu.
Tartışmalar, antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan rapçi ikili Kollegah ve Farid Bang’ın 12 Nisan’da düzenlenen törende ödüle layık görülmesi sonrasında başlamıştı. İkilinin ödül aldıkları “Genç, acımasız ve yakışıklı” albümlerindeki şarkılarda “tekrar bir Holokost yapılsın, Molotof kokteyli ile gel” ve “vücudum Auschwitz mahkumlarınkinden daha belirgin” gibi şarkıları sözleri bulunuyor.

Şarkı sözleri yüzünden ödül kaldırıldı

MÜZİSYENLER TEPKİLİ
Aralarında ünlü orkestra şefi Daniel Barenboim, Alman rockçı Marius Mueller-Westernhagen ile Klangverwaltung Orkestrası’nın şefleri Enoch zu Guttenberg ve Andreas Reiner’ın da bulunduğu birçok müzisyen aldıkları ödülleri iade ederek tepki göstermiş, Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter’da yaptığı açıklama ile “Antisemitist provokasyonlar hiçbir zaman ödül kazandırmadı ve bunlar sadece mide bulandırıcı. Holokost’u anma gününde böyle bir ödülün verilmesi utanç verici” demişti.

Şarkı sözleri yüzünden ödül kaldırıldı

Farid Bang (sol) ile Kollegah (sağda), antisemitist şarkı sözleriyle tanınıyor.

ŞİRKET İKİLİYLE YOLLARINI AYIRDI
Kollegah ve Farid Bang’ın albümlerini yapan Bertelsmann Music Group şirketi de iki rapçı ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Geçen hafta ikili ile anlaşmalarını askıya aldıklarını açıklayan şirket bu açıklamasıyla işbirliklerini tamamen bitirdiklerini belirtti.
Tartışmalar sonrasında Kollegah ve Farid Bang özür dilemiş ve antisemitist kampanyalara 100 bin euro bağışladıklarını açıklamıştı.

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