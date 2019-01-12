Sarı yelekliler turist sayısını yüzde 10 düşürdü
Fransa'da resmi turizm ajansı Atout France'ın Genel Direktörü Christian Mantei, sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle aralıkta başkent Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını söyledi.
HER yılbaşı öncesi ve sonrasında Fransa'ya yoğun turist geldiğine dikkati çeken Atout France Genel Direktörü Christian Mantei, eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını bu yılın ilk 3 ayı için Paris'e yapılan uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 oranında gerileme olduğunu duyurdu.
58 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. Eylemler nedeniyle 58 bin kişi işsiz kaldı.
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