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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
10.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Sarı yelekliler Paris turizmini vurdu

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Sarı yelekliler Paris turizmini vurdu

Fransa’da sarı yeleklilerin 5 aydan fazla süredir devam eden gösterileri, ülke turizmini olumsuz yönde etkiledi. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü’nün (INSEE) paylaştığı verilere göre, eylemler nedeniyle yabancı turistlerin özellikle başkent Paris’e gerçekleştirdiği ziyaretlerde düşüş yaşandı.

BU yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2.5 azaldığı belirtildi. Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1.3 ve Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4.6 azalmaya neden olduğu kaydedildi. Ancak ülkede 4 ve 5 yıldızlı otellere yapılan rezervasyonlarda bir düşüşün yaşanmadığı aktarıldı. Otellerin aksine şehir merkezlerinden uzak kayak merkezlerine yapılan ziyaretlerde ise yüzde 4.2 artış yaşandığı ifade edildi.
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, şubat ayında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0.2 puanlık olumsuz etki yarattığını söylemişti.
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018’den bu yana devam ediyor.

 

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