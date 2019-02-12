Sarı yelekliler gazetelerin dağıtımını engelledi
Fransa’da sarı yelekliler ülkenin batısındaki matbaaların giriş ve çıkışlarını kapatarak gazetelerin dağıtımını engelledi.
YEREL Yerel basında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin pazar gecesi Courrier de l’Ouest, Maine-Libre ve Ouest-France gazetelerinin Angers’de bulunan matbaalarının giriş ve çıkışlarını kapatması nedeniyle 75 bin gazetenin dağıtımının yapılamadığı belirtildi. Haberde, bundan dolayı gazetelerin yaklaşık 100 bin Euro zarar ettiği kaydedildi. Sarı yelekliler aralık ayında da Ouest-France’ın matbaasının giriş ve çıkışlarını kapatmış ve 180 bin gazete abonelere ulaştırılamamıştı.
‘HÜKÜMET ORGANİZE ETTİ’ İDDİASI
Bu arada, Jean-Jaures ve Conspiracy adlı kuruluşların yaptığı ankete göre, sarı yeleklilerin yüzde 23’ü, 11 Aralık’ta Strazburg’da düzenlenen saldırıyı ‘hükümetin organize ettiğini’, böylece sarı yeleklilerin içeresinde bir endişe oluşturulmak istendiğini düşünüyor. ‘Sarı yelekliler’ daha önce de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg’daki saldırının bir komplo olduğunu iddia etmişti. Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘sarı yeleklilerin’ protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce yaşanmasının tesadüf olamayacağını savunan ‘sarı yelekliler’, bu saldırıyı gösterilere gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürmüştü.
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