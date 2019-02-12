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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Sarı yelekliler gazetelerin dağıtımını engelledi

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Sarı yelekliler gazetelerin dağıtımını engelledi

Fransa’da sarı yelekliler ülkenin batısındaki matbaaların giriş ve çıkışlarını kapatarak gazetelerin dağıtımını engelledi.

YEREL Yerel basında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin pazar gecesi Courrier de l’Ouest, Maine-Libre ve Ouest-France gazetelerinin Angers’de bulunan matbaalarının giriş ve çıkışlarını kapatması nedeniyle 75 bin gazetenin dağıtımının yapılamadığı belirtildi. Haberde, bundan dolayı gazetelerin yaklaşık 100 bin Euro zarar ettiği kaydedildi. Sarı yelekliler aralık ayında da Ouest-France’ın matbaasının giriş ve çıkışlarını kapatmış ve 180 bin gazete abonelere ulaştırılamamıştı.

Sarı yelekliler gazetelerin dağıtımını engelledi

‘HÜKÜMET ORGANİZE ETTİ’ İDDİASI
Bu arada, Jean-Jaures ve Conspiracy adlı kuruluşların yaptığı ankete göre, sarı yeleklilerin yüzde 23’ü, 11 Aralık’ta Strazburg’da düzenlenen saldırıyı ‘hükümetin organize ettiğini’, böylece sarı yeleklilerin içeresinde bir endişe oluşturulmak istendiğini düşünüyor. ‘Sarı yelekliler’ daha önce de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Strazburg’daki saldırının bir komplo olduğunu iddia etmişti. Saldırının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘sarı yeleklilerin’ protestolarına ilişkin yaptığı açıklamanın ertesi günü ve düzenleyecekleri gösteriden birkaç gün önce yaşanmasının tesadüf olamayacağını savunan ‘sarı yelekliler’, bu saldırıyı gösterilere gölge düşürmek için Fransa yönetiminin organize ettiğini öne sürmüştü.

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