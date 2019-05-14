Şaraplı iftardan sonra yeni skandal! Davet edip iftara almadılar
Almanya’da 2016 yılında verdiği şaraplı iftar programı ve programda Türkiye’ye yaptığı eleştirilerle hafızalara kazınan Baden-Württemberg’in Yeşillerli Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın geleneksel iftar davetine bu yıl da Türk diplomatlar katılmadı, davet edilen oruçlu Türk basın mensupları ise iftar salonundan dışarı çıkarıldı.
ALMANYA’nın Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın eyaletteki Müslüman sivil toplum kuruluşları temsilcilerine verdiği iftara Eyalet Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Tübingen Üniversitesi İslam Teoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Münster Üniversitesi İslam Teoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, DİTİB Württemberg Teşkilatı Başkanı Erdinç Altuntaş, Yahudi Cemaati ve Kilise temsilcileri, Türk ve Alman sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, işadamları ve eyaletteki Müslüman cemaatlerden temsilcilerin de aralarında bulunduğu 100 kişi katıldı.
YASALARA DAHA FAZLA SADAKAT
Kretschmann, iftar öncesi yaptığı konuşmada İslam’ın Almanya’nın bir parçası olduğunu belirterek, “İslam inancına mensup olanlar toplumumuzun bir parçasıdır, Müslümanlar bu ülkeye aittir. Biz diğer inançlar gibi İslam’ın da toplumda kendisine yer edinmesini arzuluyoruz. Elbette İslam, anayasal kültürün bir parçası olursa bu mümkün olur” dedi. Eyaletle iş birliği yapan derneklerden yasalara daha fazla sadık olmalarını beklediklerini de belirten Kretschmann, dini kirletenlere karşı tutum alınması gerektiğini kaydetti.
KENDİ VERDİĞİ İFTAR YEMEĞİNE KATILMADI
İftarın insanları birbirine yakınlaştırdığını da kaydeden Kretschmann, davetlilerle bol bol resim çektirdikten sonra mazaret göstererek iftar yemeğine katılmadan salondan ayrıldı. Son üç yıldır Türk diplomat ve Türk basın mensupları iftar yemeğine davet edilmiyordu. Bu yıl da diplomatlar davet edilmedi ancak 10 Türk basın mensubu davet edildi. Hepsi de oruçlu olan Türk basın mensupları, davetliler iftar açmak için yemek salonuna geçerken eyalet yönetiminden gelen bir kadın görevli Türk basın mensuplarına salonu terk etmelerini söyleyerek dışarı çıkardı. Eyalet yönetiminin tavrı, tartışma yarattı.
ŞARAP İKRAMLI İFTAR PROGRAMI
2016 yılında Yeşiller Partisi, büyük bir saygısızlığa imza atmıştı. Yeşiller Partili Başbakan Winfried Kretschmann, iftar davetinde şarap ikramı yapmıştı. Bununla da yetinmeyen Kretschmann, din görevlilerinin Türkiye’den gönderilmesine son verilmesini istemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a isim vermeden sert eleştiriler yöneltmişti. Bu sırada dönemin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ile Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ve Muavin Konsolos Şeref Karafellik, başka programları olduğu gerekçesiyle yemeğe katılman salondan ayrılmıştı.
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