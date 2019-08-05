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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.08.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

‘Şapkasını alıp istifa etmeli’

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‘Şapkasını alıp istifa etmeli’

Bundesliga takımlarından Schalke 04’ün Başkanı Clemens Tönnies’in başı diliyle dertte. Paderborn’daki sanatkârlar gününde yaptığı konuşmasında iklim korumasına yönelik politikaları eleştiren 63 yaşındaki Tönnies, “İklim korumasına para yatırmak yerine 20 tane barajı yapılabilir. Bu durumda Afrikalılar ağaçları kesmeyi ve karanlık olunca çocuk üretmeyi bırakır” demişti. Sözleri büyük tepki çeken Tönnies özür diledi ama eleştirilerden ve suçlamalardan kutulamadı.

SPOR ve politika dünyasından çok sayıda kişi Tönnies’in istifasını istedi. Et üreticisi olan ve 16 bin kişiyi istihdam eden Tönnies’e en sert eleştiri Dünya Yahudiler Kongresi Genel Sekreteri Marak Stern geldi. Stern, “İnsanı şoke eden bir konuşma. Geri adım atıp özür dilemek yetmez. Kim ki önyargılar taşıyor ve kamuoyunda ırkçı düşünceleri yaygınlaştırıyorsa, onun spor alanında işi olmaz. Tönnies şapkasını alıp Schalke Kulübü’nün Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmeli” dedi.
Spor camiasından da sert eleştiriler alan Tönnies, 15 Ağustos’ta toplanacak Alman Futbol Federasyonu (DFB) Etik Komisyonu’na hesap verecek. Etik Komisyonu’nun Tönnies’e ceza verme yetkisi bulunmuyor. Ancak Tönnies’e DFB Disiplin Kurulu’nun yaptırım uygulaması bekleniyor.

‘Şapkasını alıp istifa etmeli’
‘BUNA TAHAMMÜL EDEMEYİZ’
Yıllarca Schalke 04 forması altında attığı gollerle adını duyuran şimdi de Schalke 04’ün ikinci takımını çalıştıran Gerald Asamoah da Instagram hesabından Tönnies’in sözlerini eleştirdi: “Söyleyecek söz bulamıyorum. Bana karşı şimdiye kadar hiç ıkçı tutumu olmadı. Açıklamaları benim için sürpriz oldu ve beni yaraladı. Bana ve Afrikalılara hakaret etti. Buna tahammül edemeyiz. Beni bizzat kendisi aradı ve tutumundan dolayı özür diledi.”

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