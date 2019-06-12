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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: DPA
12.06.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

‘Sapıklığın bambaşka bir boyutu’

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‘Sapıklığın bambaşka bir boyutu’

Almanya’nın Bremen ve Kassel kentlerinde hafta sonunda iki camiye düzenlenen saldırılara yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (AMMK) Başkanı Ayman Mazyek Salı günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Bremen’deki Rahman Camisi’nde yaklaşık 50 Kuran-ı Kerim’in tahrip edilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Mazyek “Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur. Müslümanlara, camilerine ve genel olarak dinlerine karşı bir nefret ve şiddet spiralini açıkça derinleştirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

AYMAN Mazyek ayrıca olayın genel olarak ‘mala zarar verme’ kapsamında nitelendirilmesini ve gerek siyasi çevrelerden, gerekse toplumdan net bir eleştiri yapılmamasını da kınadı. Mazyek olayın detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve sıkı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

NE OLMUŞTU
Bremen’in merkezinde bulunan Rahman Camisi’nde Cumartesi günü kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler yaklaşık 50 kadar Kuran-ı Kerim’i tahrip etmişti. Kassel kentinde ise hafta sonunda bir caminin ve Sol Parti bürosunun camı taş atılarak kırılmıştı. Bremen İslam Şurası’nın verdiği bilgilere göre, Rahman Camisi’nde tahrip edilen Kuran’ı Kerim’lerin sayfalarından bazıları bir tuvalete atıldı. Bremen Emniyeti söz konusu açıklamayı doğrularken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, ancak yeni bir bulgu olmadığını bildirdi.

‘İSLAM DÜŞMANLIĞININ BİR TEZAHÜRÜ’
Emniyet güçleri her iki kentte yaşananların kaynağını araştırıyor. İki vaka arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının ise henüz açıklığa kavuşmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıyı, Twitter hesabından kınamıştı. Altun Almanya’nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırıların ‘dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü’ olduğunu belirtmiş ve ırkçılığın tüm formlarıyla mücadele çağrısı yapmıştı.

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