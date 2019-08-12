Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirdi
Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Bayern Münih, Alman yıldızın sakatlığı sonrasında Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.
ALMANYA şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'li Leroy Sane'nin sakatlanması üzerine İnter Milan'da top koşturan Hırvat milli futbolcu Ivan Perisiç'i anlaşma noktasına geldi. Transfer konusunda taraflar el sıkışırken,30 yaşındaki Perisiç pazartesi günü Münih kentinde sağlık kontrolünden geçti. Bayern Münih Kulüp Doktoru Roland Schmidt'e muayene olan Perisiç, gazetecilerin sorusu üzerine ünlü futbolcu “Evet doktor kontrolünden geçtim” cevabını verdi.
Basında yer alan bilgiye göre Bayern Münih kulübü, Perisiç sağlık testini geçerse ünlü futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme yapacak. Karşılığında İtalyan ekibine 5 milyon euro ödeyecek. Gelecek sezon futbolcuyu transfer etmek isterse bu kez 20 milyon euro ödeyecek.
LİGİ TANIYOR
Bayern Münih uzun süre Alman milli futbolcu Sane ile ilgilenmişti. Ancak geçtiğimiz hafta oynanan maçta Sane sakatlanmış ve ameliyat masasına yatmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sakatlığının uzun süreceğinin açıklanması üzerine Alman kulübü yeni arayışlara girmişti. Hırvat futbolcu Bundesliga'ya yabancı bir isim değil.
Bundesliga tecrübesi bulunan bir futbolcu. Daha önce Dortmund ve Wolfsburg kulüplerinde forma giydi. Her iki takımda toplam 112 Bundesliga maçına çıkan Hırvat futbolcu, 27 gol kaydetmişti. Perisiç'i Bayern Münih takımının Hırvat Teknik Direktörü Nico Kova da yakından tanıyor. Kovaç'ın da transferde etkili olduğu belirtiliyor.
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