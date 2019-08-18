Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü
Fransa’da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.
OLAY, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti. Bir süre bekleyen müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince sinirlenip garsonu vurdu. Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgi cinayet soruşturması başlattı.
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