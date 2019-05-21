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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
21.05.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Sandık öncesi son çağrılar

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Sandık öncesi son çağrılar

Almanya’da bir televizyon kanalında düelloya çıkan siyasi parti liderleri, AP seçimi öncesi seçmeni sandığa çağırdı.

AVRUPA Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Almanya’da Federal Mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleri, ARD kanalındaki düelloda karşı karşıya geldi. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, CSU Lideri Markus Söder, SPD Lideri Andrea Nahles, AfD Eş Başkanı Jörg Meuthen, FDP Lideri Christian Lindner, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock ve Sol Parti Lideri Bernd Riexinger düelloda seçmeni sandığa götürmek için yarıştı. Yerleşik partiler bu seçimlerin Avrupa’nın kader seçimi olduğu, aşırı sağ partilerin üstünlük kazanması durumunda Avrupa’nın dağılma tehlikesiyle baş başa kalacağı yönünde kampanya yapıyor.

İLK SORU AVUSTURYA’DAN
Liderlere ilk soru, tüm Avrupa’nın yakından izlediği Avusturya krizi oldu. Avusturya’da hükümet ortağı aşırı sağ parti FPÖ Lideri Heinz Christian Strache’nin video skandalının ne anlama geldiği sorusuna SPD Lideri Nahles, “Aşırı sağ için bir ders” yanıtını verdi. CDU Lideri Karrenbauer, “Aşırı sağa oy vermemek için bir sinyal” dedi. FDP Lideri Lindner, Brexit’ten sonra ‘sağın en büyük ikinci enkazı’ olarak niteledi. AfD Eş Başkanı Meuthen ise bunun kendilerini etkilemeyeceğini savundu.

NAHLES: ‘SINIRLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ’
Liderler, Avrupa’da ortak bir asgari ücret tartışmalarına ise farklı yaklaştı. Nahles, Baerbock ve Riexinger, AB’de asgari ücret uygulamasına gidilmesini, her ülkenin kendi ekonomik gücüne göre asgari ücretin belirlenmesini savundu. Meuthen buna karşı çıktı ve iş pazarının millileştirilmesini istedi. Karrenbauer ise Almanya’nın başarılı modelini Avrupalı müttefiklerine empoze etmek yerine onları ikna yolunu önerdi. Söder de Almanya’nın uyguladığı asgari ücretin öteki ülkelere dayatılmasına karşı çıktı.
Göç ve mülteci konusunda da farklı görüşler ortaya çıktı. CDU lideri Karrenbauer, sınır dışını kolaylaştırmak için hazırlanan güvenli ülkeler tasarısını Yeşiller’in Federal Konsey’de engellemesini eleştirdi ve sınır dışı kolaylaşırsa, onların yerine daha fazla mülteci alınabileceğini söyledi. SPD Lideri Nahles ise, “Dış sınırlarımızı güçlendirmeliyiz, göçün sebebiyle mücadele etmeliyiz ve düzenli bir göç politikası uygulamalıyız” dedi.

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