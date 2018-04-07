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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
07.04.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

‘Sanat rotamız, insanlık için’

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‘Sanat rotamız, insanlık için’

Frankfurt’un önemli kültürel etkinliklerinden biri haline gelmeye başlayan Türk Tiyatro Festivali’nin beşincisi, yedi oyun, atölye çalışmaları, söyleşi ve panellerle geliyor. 4-14 Mayıs günleri arasında düzenlenecek festivale her yıl olduğu gibi ünlü oyuncular da katılacak.

TİYATRO Frankfurt’un ev sahipliğini yaptığı Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin beşincisi, 4-14 Mayıs günleri arasında Frankfurt ve çevresindeki büyük tiyatrolarda yapılacak. Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Belediyesi ve Gross Gerau Kaymakamlığı’nın himayesindeki festivalde yedi oyun sahnelenecek, atölye çalışmaları, söyleşiler ve panel de yapılacak.

Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Aliye Uzunatağan, Ayşenil Şamlıoğlu, Selçuk Yöntem, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor, Sumru Yavrucuk, Süheyl ve Behzat Uygur, Erkan Avcı, Barış Falay, Fatih Koyunoğlu ile Emrah Elçiboğa’nın da aralarında bulunduğu oyuncu, yönetmen ve yazar; yaklaşık 120 kişi festival boyunca Frankfurt’ta olacak.

ÇOCUK OYUNU DA VAR
5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali programı çerçevesinde ‘Shirley’, ‘Hassta Etme Adamı’, ‘Sınır’, ‘İstiklal, Giydirici’, ‘Karmakarışık’ oyunları ile çocuk oyunu ‘Müzikli Park’ sahnelenecek. Program çerçevesinde Türk tiyatrosunun büyük ustalarından Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent, Aliye Uzunatağan, Ayşenil Şamlıoğlu, Sumru Yavrucuk, Süheyl ve Behzat Uygur’un da aralarında olduğu ünlü konuklar sohbetler, paneller atölye çalışmaları ile sanatseverlerle buluşacak.
Erkan Avcı, Barış Falay, Fatih Koyunoğlu, Zafer Algöz, Emrah Elçiboğa oyunculuk, Tamer Levent yaratıcı drama, Nur Onur etkili iletişim ve beden dili atölye çalışmalarını gerçekleştirecek.

ROTAMIZ İNSANLIK İÇİN
Festivale ev sahipliği yapacak olan Tiyatro Frankfurt’un Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, herkesi oyunları izlemeye, usta sanatçılarla yapılacak etkinliklere katılmaya davet etti:
“Türk tiyatrosunun sosyal ve kültürel gelişimini uluslararası platforma taşımak ve yabancı sanat severleri oyunlarımızla buluşturarak, ülkemizin zengin kültürel geçmişini ve Türk tiyatrosunun bugünkü yansımalarını tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolculukta, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali büyük önem taşımaktadır. Frankfurt’ta Türkçe konuşan tiyatro yıllardır üstlendiği rolü ile kültürler arası diyalog için bir köprü olma görevini sürdürmektedir. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünün ışığıyla; sanatın amaç ve nasıl bir araç olduğunun bilincindeyiz. Tiyatro Frankfurt olarak aynayı bir kez daha, aydınlık yüzlere tutuyoruz. Gayemiz, oluşum ve sanat rotamız insanlık için...
Kimi konuşarak, kimi çizerek, kimi formlara şekiller vererek var olur ya, bizler de insana kendi hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle, sanatla 5’inci randevumuza sizleri de bekliyoruz.”
Festival hakkında ayrıntılı bilgi almak için: http://www.tiyatro-frankfurt.de/index.html

FESTİVAL PROGRAMI

‘Sanat rotamız, insanlık için’

4 MAYIS CUMA
Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda ‘Shirley’ adlı oyun sahnelenecek (saat 20.00)

‘Sanat rotamız, insanlık için’

5 MAYIS CUMARTESİ
Saat 11.00’de Heusenstamm’da ve saat 14.30’da Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda çocuk oyunu ‘Müzikli Park’ sahnelenecek.
Rüsselsheim Tiyatrosu’nda saat 16.00’da Erkan Avcı ve Barış Falay ile oyunculuk atölyesi düzenlenecek.
Aynı yerde saat 20.00’de ‘Hassta Etme Adamı’ adlı oyun sahnelenecek.

‘Sanat rotamız, insanlık için’

6 MAYIS PAZAR
Fatih Koyunoğlu ile oyunculuk atölyesi (Rüsselsheim Tiyatrosu, saat 16.00).
Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda ‘Sınır’ adlı oyun sahnelenecek (saat 20.00)

7 MAYIS PAZARTESİ
Nil Onur ile etkili iletişim ve beden dili atölye çalışması (Heusenstamm, saat 18.00)

8 MAYIS SALI
Emrah Elçiboğa ile oyunculuk atölyesi, Frankfurt Gallus Tiyatrosu, saat 18.00.

‘Sanat rotamız, insanlık için’

9 MAYIS ÇARŞAMBA
Frankfurt Internationales Theater’da ‘İstiklal’ adlı oyun sahnelenecek (saat 20.00)

10 MAYIS PERŞEMBE
Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda Tamer Levent, Celal Kadri Kınoğlu ve Atilla Şendil’in katılacakları panel düzenlenecek (saat 18.00)

‘Sanat rotamız, insanlık için’

11 MAYIS CUMA
Rüsselheim Tiyatrasu’nda Tamer Levent ile yaratıcı drama atölye çalışması düzenlenecek (saat 14.00)
Rüsselheim Tiyatrosu’nda saat 20.00’de ‘Giydirici’ adlı oyun sahnelenecek.


‘Sanat rotamız, insanlık için’

12 MAYIS CUMARTESİ
Rüsselheim Tiyatrosu’nda Zafer Algöz ile oyunculuk atölye çalışması yapılacak (saat 16.00).
Rüsselheim Tiyatrosu’nda ‘Karmakarışık’ adlı oyun sahnelenecek (saat 20.00).

‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Sanat rotamız, insanlık için’
‘Sanat rotamız, insanlık için’


‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Sanat rotamız, insanlık için’

‘Sanat rotamız, insanlık için’

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