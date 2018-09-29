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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
29.09.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Sanat profesyonelleri network oluşturuyor

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Sanat profesyonelleri network oluşturuyor

Londra’daki Türk sanat profesyonelleri ve sanatseverler tanışmak, kaynaşmak, fikir üretmek, yardımlaşmak kısacası bir network oluşturmak için bir araya geldi.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı ve üç saat süren etkinlik Thames nehri kenarındaki Southbank Centre, Royal Festival Hall’da yapıldı. Sanat dünyasında bireysel olarak tutunmanın zor bu nedenle grup olarak daha güçlü var olabileceği düşünülüyor. Şehir merkezindeki kurumun teras katındaki ilk buluşmaya öncülük eden Duygu Pata, etkinlikle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

Sanat profesyonelleri network oluşturuyor
Duygu Pata

“Opera sanatçısı, ressam, çellist, fotoğraf sanatçısı, karikatürist, film prodüktörü, reklamcı, oyuncu, sanat danışmanı, sanat tarihçisi gibi farklı mesleklerden sanatçılarla buluştuk. 40 senedir Londra’da yaşayan da bu gece oradaydı 1 hafta önce taşınmış olan da.”

Sanat profesyonelleri network oluşturuyor

AYDA BİR, CUMA GÜNÜ
“Çok keyifli ve umut dolu bir sohbet ortamı oluştu. Grup olarak bu buluşmaları devam ettirmeye karar verdik. Sosyal medya üzerinden sadece sanat profesyonellerinden oluşan bir grup kuracağız. Birbirimizi daha iyi tanıyıp yeni işbirlikleri oluşturmak için de ayda bir cuma günleri buluşmaya karar verdik. Benim bu etkinliği düzenleme amacım 1.5 sene önce Londra’ya Ankara Anlaşması’yla taşındım. Kendi sanat ve tasarım firmam Pata Art& Design’ı kurdum. Londra’da sanat dünyasından kimseyi tanımadığım için insanlarla tanışmak, fikir üretmek, işbirliği yapmak, kısacası bir network oluşturmak adına bu etkinliği düzenledim. Sanat dünyasında bireysel olarak tutunmak zor bu nedenle grup olarak daha güçlü var olabileceğimizi düşünüyorum. Bu gece de benim gibi düşünen 30 sanat profesyoneliyle tanıştım ve çok mutluyum.”
Sanat profesyonelleri ve sanatseverler arasında Ufuk Uyanık, Cevdet Akman, Zafer Felek, Canan Maxton, Elif Özer, Hüseyin Kaplan, Vehbi Koca, Mine Özkurt, Emin Küçük ve Bora Çetin de yer aldı.

Sanat profesyonelleri network oluşturuyor

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