Sanat profesyonelleri network oluşturuyor
Londra’daki Türk sanat profesyonelleri ve sanatseverler tanışmak, kaynaşmak, fikir üretmek, yardımlaşmak kısacası bir network oluşturmak için bir araya geldi.
Yaklaşık 30 kişinin katıldığı ve üç saat süren etkinlik Thames nehri kenarındaki Southbank Centre, Royal Festival Hall’da yapıldı. Sanat dünyasında bireysel olarak tutunmanın zor bu nedenle grup olarak daha güçlü var olabileceği düşünülüyor. Şehir merkezindeki kurumun teras katındaki ilk buluşmaya öncülük eden Duygu Pata, etkinlikle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:
Duygu Pata
“Opera sanatçısı, ressam, çellist, fotoğraf sanatçısı, karikatürist, film prodüktörü, reklamcı, oyuncu, sanat danışmanı, sanat tarihçisi gibi farklı mesleklerden sanatçılarla buluştuk. 40 senedir Londra’da yaşayan da bu gece oradaydı 1 hafta önce taşınmış olan da.”
AYDA BİR, CUMA GÜNÜ
“Çok keyifli ve umut dolu bir sohbet ortamı oluştu. Grup olarak bu buluşmaları devam ettirmeye karar verdik. Sosyal medya üzerinden sadece sanat profesyonellerinden oluşan bir grup kuracağız. Birbirimizi daha iyi tanıyıp yeni işbirlikleri oluşturmak için de ayda bir cuma günleri buluşmaya karar verdik. Benim bu etkinliği düzenleme amacım 1.5 sene önce Londra’ya Ankara Anlaşması’yla taşındım. Kendi sanat ve tasarım firmam Pata Art& Design’ı kurdum. Londra’da sanat dünyasından kimseyi tanımadığım için insanlarla tanışmak, fikir üretmek, işbirliği yapmak, kısacası bir network oluşturmak adına bu etkinliği düzenledim. Sanat dünyasında bireysel olarak tutunmak zor bu nedenle grup olarak daha güçlü var olabileceğimizi düşünüyorum. Bu gece de benim gibi düşünen 30 sanat profesyoneliyle tanıştım ve çok mutluyum.”
Sanat profesyonelleri ve sanatseverler arasında Ufuk Uyanık, Cevdet Akman, Zafer Felek, Canan Maxton, Elif Özer, Hüseyin Kaplan, Vehbi Koca, Mine Özkurt, Emin Küçük ve Bora Çetin de yer aldı.
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