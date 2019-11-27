Sanat Müzesi ziyarete açıldı...
Almanya’nın Dresden kentindeki Yeşil Kubbe soygununun ardından kapatılan ‘Sanat Müzesi’ yeniden ziyarete açıldı. Soygunun gerçekleştiği bölüm ise emniyet güçlerinin incelemeleri tamamlanmadığı için bir süre daha kapalı tutulacak.
DRESDEN Sanat Müzesi Müdürü Marion Ackermann, soygun sonrası hasar tespitinin de henüz tamamlanmadığını, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Soyguncular 1670-1733 yılları arasına ait değerli eserlerin bulunduğu bölüme girmişti. Prusya Kültür Vakfı Başkanı Hermann Parzinger başka soygunların olmaması için federal ve eyalet kriminal dairesi yetkilileriyle güvenlik toplantısı yapılacağını, alınacak önlemleri masaya yatıracaklarını söyledi.
Kültür Bakanı Monika Grütters (CDU) de müzelerin güvenliğinin ele alınacağı bir zirve yapacaklarını belirtti: “Müzelerimizde kültürümüzün ve ülkemizin kimliğini yansıtan paha biçilmez eserler sergileniyor. Yapılacak güvenlik zirvesinde alınması gereken önlemler konuşulacak. Güvenlik açıkları varsa, bunlar giderilecek.”
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