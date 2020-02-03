Samuray kılıcıyla cinayete 9 yıl hapis

OLAY, geçen yıl nisan ayında yaşanmıştı. Yeni tanıştığı 37 yaşındaki arkadaşını evine davet eden 47 yaşındaki Alman, birlikte içki içtiği arkadaşıyla kavga etmişti. Neden çıktığı öğrenilemeyen kavga sırasında evde bulundurduğu samuray kılıcını çeken zanlı, arkadaşını 37 kılıç darbesiyle öldürmüştü. Sabah kendisine geldiğinde polisi arayıp teslim olan zanlı, mahkemede suçunu itiraf etmiş, olayın neden kaynaklandığını ise hatırlamadığını söylemişti. Mahkeme sanığa, 2.8 promil alkollü olduğu için 9 yıl hapis cezası verdi.