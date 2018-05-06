Şampiyonların okulundan 6 sporcu Almanya’yı temsil edecek
Bünyesinde yetişen sporculardan Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkan Özer Tekvando Okulu’nun 6 sporcusu Almanya milli takımına seçildi. Sporcular 10-13 Mayıs tarihinde Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak Avrupa Tekvando şampiyonasında Almanya’yı temsil edecek.
ALMANYA’nın Nürnberg kentinde Almanya Tekvando Milli takımı antrenörü Özer Güleç’e ait Özer Tekvando Okulu’nda yetişen Malik Güleç, Almena Madzic, Anne-Lena Frömming, Rabia Güleç Bachman, Tahir Güleç ve Mehmet Yorulmaz, 10-13 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak Avrupa Tekvando şampiyonasında Almanya’yı temsil edecek
Özer Tekvando Okulu’ndan Alman milli takıma seçilen Malik Güleç, Almena Madzic, Anne-Lena Frömming, Rabia Güleç Bachman, Tahir Güleç ve Mehmet Yorulmaz (soldan sağa) Özer Güleç ile birlikte.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
Şimdiye kadar birçok şampiyon yetiştiren Alman Tekvando Milli takımı antrenörü Özer Güleç’e, Avrupa Tekvando şampiyonasından boş dönmeyeceklerini, başarılarını madalyalarla süsleyeceklerini söyledi. Bilindiği gibi Özer Güleç’in yetiştirdiği, Sümeyye Güleç , Rabia Güleç ve Tahir Güleç kardeşler, Alma milli forması altında Avrupa ve dünya şampiyonu olmuşlardı.
Sporcular için hazırlanan ve üzerlerinde isimlerinin de yazılı olduğu formalar.
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