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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
02.09.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir!

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Şampiyonlar Ligi hayal olabilir!

Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor temsil edecek. Takımlarımız mücadele edecekleri turnuvalarda kasalarına ciddi bir gelir koyacak. Bununla birlikte ülke puanı sıralaması açısından da kritik bir sezon yaşayacağız.

Türkiye için 2019-2020 sezonu ülke puanı sıralaması içinden kritik önem taşıyor. An itibarıyla 10. sırada yer alan ülkemiz, bu sebeple şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gönderebiliyor. Ancak sıralamada bir basamak geriye düştüğümüz takdirde şampiyon takımımız da ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Bununla birlikte temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarından ciddi gelirler elde edecek. Galatasaray bulunduğu lig itibarıyla kasasına çk daha büyük bir gelir koyacak. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'nin yeni açıkladığı rakamlara göre önemli bir maddi kaynağın sahibi olacak.

Takımlarımıza dair madde madde bilinmeyen sorular ve cevaplar;

Avrupa Kupalarında puanlama sistemi nasıl çalışır?
Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4’er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi

Maç başı galibiyet, beraberlik ücretleri nelerdir?
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4.5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8.5 milyon euro olacak.

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Avrupa Kupalarından elenen takımın gelirleri mücadeleye devam eden takımlara eklenir mi?
Avrupa Kupaları'na katılmayı hak kazanıp turnuvadan elenen takımlarımızın gelirleri başka bir takımımıza eklenmiyor.
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 29.800 puanla 10. sırada. İlk 10’de yer alabildiğimiz sürece şampiyon olan takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gönderebileceğiz. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.

1-İspanya
2-İngiltere
3-Almanya
4-İtalya
5-Fransa
6-Rusya
7-Portekiz
8-Belçika
9-Ukrayna
10-TÜRKİYE
11-Avusturya
Temsilcilerimizin toplayacağı puanlarla Avusturya'ya geçilmemesi ve üstündeki takımları geçmeyi hedeflemesi gerekiyor. 11. sırada yer alan Avusturya'nın Türkiye'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı bu ülkeye geçecek.

Öte yandan Başakşehir'in Avusturya ekibi Wofsberger ile oynayacağı maçlar bu anlamda büyük önem taşıyor. Ülke puanı sıralamasındaki en yakın takipçimize puan vermemek sıralamadaki yerimizi korumak için önem taşıyor.

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