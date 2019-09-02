Şampiyonlar Ligi hayal olabilir!

Türkiye için 2019-2020 sezonu ülke puanı sıralaması içinden kritik önem taşıyor. An itibarıyla 10. sırada yer alan ülkemiz, bu sebeple şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gönderebiliyor. Ancak sıralamada bir basamak geriye düştüğümüz takdirde şampiyon takımımız da ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Bununla birlikte temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarından ciddi gelirler elde edecek. Galatasaray bulunduğu lig itibarıyla kasasına çk daha büyük bir gelir koyacak. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'nin yeni açıkladığı rakamlara göre önemli bir maddi kaynağın sahibi olacak.

Takımlarımıza dair madde madde bilinmeyen sorular ve cevaplar;

Avrupa Kupalarında puanlama sistemi nasıl çalışır?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4’er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi

Maç başı galibiyet, beraberlik ücretleri nelerdir?

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4.5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8.5 milyon euro olacak.





Avrupa Kupalarından elenen takımın gelirleri mücadeleye devam eden takımlara eklenir mi?

Avrupa Kupaları'na katılmayı hak kazanıp turnuvadan elenen takımlarımızın gelirleri başka bir takımımıza eklenmiyor.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 29.800 puanla 10. sırada. İlk 10’de yer alabildiğimiz sürece şampiyon olan takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gönderebileceğiz. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.

1-İspanya

2-İngiltere

3-Almanya

4-İtalya

5-Fransa

6-Rusya

7-Portekiz

8-Belçika

9-Ukrayna

10-TÜRKİYE

11-Avusturya

Temsilcilerimizin toplayacağı puanlarla Avusturya'ya geçilmemesi ve üstündeki takımları geçmeyi hedeflemesi gerekiyor. 11. sırada yer alan Avusturya'nın Türkiye'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı bu ülkeye geçecek.

Öte yandan Başakşehir'in Avusturya ekibi Wofsberger ile oynayacağı maçlar bu anlamda büyük önem taşıyor. Ülke puanı sıralamasındaki en yakın takipçimize puan vermemek sıralamadaki yerimizi korumak için önem taşıyor.