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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
01.09.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Şampiyonanın en iyi boksörü Buse Naz

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Şampiyonanın en iyi boksörü Buse Naz

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonanın en iyi boksörü seçildi.

MADRİD’in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu’nda 22 Ağustos’ta başlayan şampiyona final karşılaşmalarıyla sona erdi. Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo finalinde Rus rakibi Elena Saleneva’yı yenerek altın madalya kazanmanın yanı sıra 31 ülkeden 200’den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın en iyi boksörü ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonanın en iyi boksörü Buse Naz
Şampiyonada başarılı maçlar çıkaran ve performansı ile övgü alan 23 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu’na ödülünü Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay verdi.

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