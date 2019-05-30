Şampiyon Türkgücü Ataspor Münih’ten iftar yemeği
Almanya’nın en eski ve ünlü kulübü Münih Türkgücü Ataspor iftar yemeği verdi. İftar programına, Bavyera bölgesindeki diğer Türk kulüblerinden temsilcilerin yanı sıra, eski ve yeni yöneticilerle kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
MÜNİH Başkonsolosluğu adına katılan Muavin Konsolos Gökay Özütürk konuşmasında şampiyonu kutlarken, “Bu güçlü ve inançlı ekibin tüm engelleri Bavyera bölgesel liginde de aşarak yine şampiyon olacağına inanıyorum” dedi. Yöneticilerden Taşkın Akkaya ise, yeni ligde başarılı olmak için planlı ve bilinçli çalışma yaptıklarını ve yeni transferlerle şampiyonluk hedeflediklerini belirtirken, seyircilerin desteklerine de ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
SÜPRİZ OLMADI
Bavyera Futbol Federasyonu Temsilcisi Robert Schraudner ise, “Türkgücü Ataspor’un şampiyonluğu süpriz olmadı zira ekip oldukça güçlü ve şampiyonluğa inanmış bir ekipti. Herkesi kutlarken yeni ligde de şampiyon olacağına inanıyorum” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle