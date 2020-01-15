Daum'un favorileri RB Leipzig ile B. Münih

BUNDESLIGA'da sezonun ikinci yarısı cuma akşamı start alacak. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Alman futbol adamı Christoph Daum, ligdeki 18 takımı masaya yatırdı. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapan 66 yaşındaki Daum'a göre RB Leipzig ile B. Münih'ten başka takımların şampiyon olma şansı yok. Daum, iki takıma da şampiyonlukta aynı şansı verdi. Daum, sezonu iki takımdan birinin şampiyon olarak tamamlayacağını da söyledi. Tecrübeli futbol adamı RB Leipzig'in kazanma hırsı olan bir teknik direktöre sahip olduğunu belirterek “RB Leipzig saha içi ve saha dışı unsurlarıyla süreklilik arz ediyor. Kazanma yeteneği var. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

B. Münih'in en büyük avantajının kadrosundaki futbolcu zenginliği olduğunu belirten Daum “B. Münih ligin en iyi kadrosuna sahip. Defansında istikrar yakalayabilirse, sakat futbolcuları iyileşir ve beklenen performansı gösterirlerse şampiyonlukta şansları çok yüksek” dedi.

Dortmund ile ilgili ise “Dortmund genç kadrosu ve sürekliliği olmayan performansıyla 3. olabilir” değerlendirmesinde bulunan Daum, ligin kilit takımı olarak Mönchengladbach'ı gösterdi. Daum, Mönchengladbach ile birlikte Leverkusen'in de Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansının bulunduğunu belirten Daum, Wolfsburg'un çok iyi defans yaptığının altını çizdi.

Schake'nin Teknik Direktör David Wagner ile kazanma mantığını öğrendiğini söyleyen Daum, ligin sürpriz ekibi olarak ise Freiburg'u gösterdi. Jürgen Klinsmann'ın Hertha'ya yeniden güven aşıladığını ancak Berlin ekibinin ligi 11. sıradan yukarıda bitiremeyeceğini belirtti. Ligin yeni ekiplerinden Union Berli'in bir alt lige düşmeyeceğini belirten Daum, Werder Bremen'in ise ligde kalabilmek için son haftalara kadar mücadele etmek zorunda kalacağını kaydetti. Daum'a göre bu sezon lige veda edecek takımların Mainz, Düsseldorf ve Paderborn olacağını iddia etti.