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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
31.07.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Şampiyon boksörün unvanı alındı!

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Şampiyon boksörün unvanı alındı!

Doping testini geçemediği gerekçesiyle 8 yıl men cezası ile karşı karşıya olan WBC ağır siklet boks şampiyonu Dillian Whyte'ın unvanı geçici olarak alındı.  WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkan şampiyon boksör Dillian Whyte'ın dünya ağır siklet şampiyonu unvanının askıya alındığını duyurdu.

WBC konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkması üzerine, geçici olarak Dillian Whyte'ı WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak kabul etmesini askıya alıyor." ifadelerini kullandı. Whyte'a soruşturma kapsamındaki delillerinin sunma fırsatı sunulacağını dile getiren WBC şu şekilde devam etti; "WBC, soruşturma ve duruşma boyunca Bay Whyte ve ekibine, mevcut herhangi bir bilgi ve materyali, uygun gördükleri münferit kanıtları sunma fırsatını verecek."

20 Temmuz 2019'da Oscar Rivars'ı yenerek WBC ağır siklet kemerinin sahibi olan Dillian Whyte'dan maç öncesi alınan doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkmıştı. 31 yaşındaki boksör, B numunesinin de pozitif çıkması halinde 8 yıl men cezası alarak WBC ağır siklet kemerini kaybedecek. Daha öncesinde Ekim 2012'de Macar boksör Sandor Balogh'u mağlup ettiği maçın ardından yasaklı madde kullandığı tespit edilen Whyte, 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı. İki yıllık cezanın ardından ringlere dönen Dillian Whyte, o günden bu yana çıktığı 18 maçta sadece 12 Aralık 2015'te Anthony Joshua'ya 7. rauntta nakavt olarak mağlup olmuştu. Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı'nın (UKAD), konuyla ilgili yorumda bulunmadığı belirtilirken dosyanın bağımsız bir merci olan Ulusal Anti-Doping Paneli'ne (National Anti-Doping Panel) taşınması bekleniyor.

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