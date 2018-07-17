Sami A. yüzünden buluşma iptal edildi
Almanya’da iki bakan bugün buluşacaktı. Ancak Usame Bin ladin’in eski koruması Sami A.’nın mahkeme kararına rağmen sınır dışı edilmesi tartışmalarının ortasında, buluşma iptal edildi.
ALMANYA İçişleri Bakanı CSU lideri Horst Seehofer ile Kuzey Ren Vestfalya Göç Bakanı FDP’li Joachim Stamp, ‘tehlikeli’ İslamcıların ve suç işleyen mültecilerin hızla sınır dışı edilmelerini görüşmek üzere bugün bir araya gelecekti. Ancak buluşma, Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A.’nın hukuka aykırı bir biçimde sınır dışı edildiği tartışmalarının ortasında iptal edildi. Buluşmanın iptal edilmesine, görüşülecek konular üzerinde henüz bir çok sorunun açıklık kazanmadığı gerekçe gösterildi. Yaz tatilinden yararlanarak, bu soruların aydınlatılacağı ve sonbahara doğru iki bakanın bir araya geleceği kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle