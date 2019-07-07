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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
07.07.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Salvini’ye sığınmacı mektubu: Limanları açın

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Salvini’ye sığınmacı mektubu: Limanları açın

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye yazdığı mektupta, Akdeniz’de yaşanan kurtarma gemileri krizini sonlandırmasını talep etti.

HORST Seehofer, mektubunda, “Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz’de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya’nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Alman bakan, Avrupa’nın ortak sorumluluğu ve ‘ortak Hıristiyan değerleri’ nedeniyle mürettebatın nereden geldiği, geminin hangi bayrak altında yelken açtığı, Akdeniz’den gelen sığınmacıların hangi örgüt tarafından kurtarıldığı konularında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Salvini’ye sığınmacı mektubu: Limanları açın

Alman sivil toplum örgütü Sea Eye’a ait yardım gemisi ‘Alan Kurdi’ ve İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea’ya ait yardım teknesi ‘Alex’in beraberinde Akdeniz’de kurtarılan sığınmacılarla İtalyan adası Lampedusa limanına giriş yapmaya çalıştıkları biliniyor.

 

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