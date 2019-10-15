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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Saldırıya uğrayan dönerciye Steinmeier’den taziye

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Saldırıya uğrayan dönerciye Steinmeier’den taziye

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Halle kentinde geçen hafta düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç’ı pazartesi günü telefonla arayarak, hâlâ bu korkunç olayın etkisinde olan büfe çalışanlarının duygularını paylaştığını ifade etti. Açıklamada, Steinmeier’in saldırının azınlıkları ve özgür toplumu hedef aldığını söylediği belirtildi. Halle’de saldırıya uğrayan döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç da Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Sağaç, “Sayın Cumhurbaşkanı, size güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bilge sözleriniz için de. Sizin bizi şahsen aramanız bize çok iyi geldi” ifadesini kullandı.

Saldırıya uğrayan dönerciye Steinmeier’den taziye

ÇİÇEK BIRAKMIŞTI
Halle’de geçen çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında, aşırı sağcı Stephan B. elinde silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki döner büfesinde de bir erkeği vurarak öldürmüştü. Cumhurşbakanı Steinmeier, geçen perşembe günü Halle’ye gitmiş ve döner büfesinin önüne saldırıda hayatını kaybeden kurbanın anısına çiçek bırakmıştı. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Steinmeier döner büfesinde çalışanların orada olduğunu bilmediği için büfeyi ziyaret etmemişti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Steinmeier’in ziyareti öncesinde döner büfesinin sahibine telefonla ulaşmaya çalışmış, ancak İzzet Sağaç Türkiye’de olduğu için bu mümkün olmamıştı.

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