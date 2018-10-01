Saldırıya hazırlanan neonazilere baskın
Alman polisi, bu sabah Bavyera ve Saksonya Eyaletlerinde neonazilere baskın düzenledi. Baskınlarda ‘Chemnitz Devrimi’ (Revolution Chemnitz) üyesi ırkçı örgüt mensubu altı neonazi gözaltına alındı.
EYALET polislerinin düzenlediği baskınlara, özel komando birimleri de destek verdi. Federal Başsavcılık gözaltına alınan Sten E. (28), Martin H. (29), Marcel W. (30), Sven W. (27), Hardy Christopher W. (28) ve Tom W.’nin (30) yabancılara ve siyasilere yönelik saldırı planı içinde olduğu belirtildi.
Neonazilerin planladıkları saldırılarda kullanılmak üzere yarı otomatik silah edinme çabası içinde olduğu da edinilen bilgiler arasında.
Federal başsavcılık Chemnitz ve çevresinde çok sayıda eve baskın düzenlediği bilgisini de paylaştı. Chemnitz Devrimi adlı örgüte liderliği ise 31 yaşındaki Christian K. yapıyor. Christian K. 14 Eylül’den beri cezaevinde tutuklu ve yargılanmayı bekliyor.
Gözaltına alınan altı neonaziden beşinin daha önce bir çok kez taş, şişe ve benzeri aletlerle yabancılara saldırdığının polis kayıtlarında yer aldığı belirtildi. Şüpheliler, karıştıkları kavgalarda bir çok kez çok sayıda yabancı kökenlinin yaralanmasına da yol açtıkları belirtiliyor.
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