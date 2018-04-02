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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
02.04.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

‘Saldırılar sadece duvarlarda değil, benliğimizde iz bıraktı’

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‘Saldırılar sadece duvarlarda değil, benliğimizde iz bıraktı’

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Almanya’da son üç ayda camilere yapılan saldırıların Müslüman toplumunda endişeleri artırdığını söyledi. Ergün, “Bu saldırılar sadece cami duvarlarında iz değil, aynı zamanda Müslümanların benliğinde derin izler bırakmıştır” dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Bremen Bölge teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bremen İslam Federasyonu (IFB), ‘Alemlere rahmet Hz. Muhammed ve Maide-i Kuran’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam medeniyetinin, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyet olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemlerde, İslam’ın doğduğu coğrafyanın kız çocuklarını diri diri gömecek kadar cehalet içerisinde olduğunu, savaşlar yaşandığını ve sömürü düzeninin hüküm sürdüğünü belirten Prof. Erbaş, şöyle konuştu.

‘BU CAMİLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ’
“Allah resulü, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak amacıyla Kuran-ı Kerim’i tüm insanlığa tebliğ etmek için görevlendirildi. Hz. Peygambere gelen ilk ayet “Oku” diye başlar. Kuran, ‘Okunan kitap’ demektir. İslam medeniyeti, ilim, barış, huzur ve birlikte yaşamak konusunda örnek bir medeniyettir. Peygamberimiz 13 yıl Mekke’de verdiği bu mücadelesini göç ettiği Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebevi Camisi’nde de sürdürmüştür. Sadece Almanya’da 2 bin 500 cami inşa edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu camilere bilim ve eğitim merkezi olarak sahip çıkmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bütün peygamberler İslam’ı tebliğ için göndedirildi ve Hz. Muhammed, bu peygamberlerin sonuncusudur. İslam, Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği şekilde yaşanmalı. Müslümanlar arasında mezhepçilik öne çıkarılmamalı. Müslümanlar, kötü huylardan uzak durmalı, hangi dinden olursa olsun komşularıyla ilişkileri iyi tutmalı ve inandığı ilkelere göre yaşamalı.”

'3 AYDA 33 SALDIRI OLDU'
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Almanya’da artan İslam ve yabancı düşmanlığı ile cami saldırılarına değindi. Türklerin yarım asırdır vatan edindiği Almanya’ya çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ergün, şunları söyledi: “Bugün Avrupa’da yaşayan ve aynı zamanda Avrupa’nın bir parçası olan Müslümanlar olarak Peygamberimizin hayatını ve Kuran’ın hayatımıza nasıl yön verdiğini anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Almanya’da sadece bu yılın ilk 3 ayında camilere 33 saldırıda bulunuldu. Bu saldırılar sadece cami duvarlarında iz değil, aynı zamanda Müslümanların benliğinde derin izler bırakmıştır. Açıklığa kavuşturulmayan her saldırı, buradaki endişelerimizi daha da arttırmaktadır. Müslümanların mevcudiyetini hedef alan tek şey, yalnızca bu saldırılar değil, en az bu saldırılar kadar tehlikeli ve zihni kundakçılık olarak nitelendirebileceğimiz ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerdir.”

'ŞİKAYET EDEN BİR TOPLUM OLMAYACAĞIZ'
“Sorumluluğu bulunan bazı siyasetçiler, yaptıkları talihsiz açıklamalarla Almanya’daki Müslümanları derinden yaralıyor. Avrupa ve bu ülkede yaşayan çoğunluğun, bayatlamış bu sloganlara rağbet etmedikleri de aşikardır. Nitekim Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘İslam ve Müslümanlar Almanya’nın bir gerçeğidir’ ifadesi, yürekten alkışlanacak bir ifadedir. Bu bayatlamış sloganlara elbette ‘Hayır’ diyeceyiz. Söylenen ve şikayet eden bir toplum konumunda asla olmayacağız. Bu ülkenin esas unsurları olarak çevremizle ilişkilerimizi iyi tutacağız.”
Etkinliğe Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Bremen eyalet meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcikleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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