Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu?
Almanya cumartesi öğleden sonra Münster kentinde yaşanan minibüslü saldırının şokunu yaşıyor. Saldırganın intihar ettiği, 2 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 20 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen Jens R.’nin aşırı sağla bağlantısı araştırılıyor. Polis, saldırıda siyasi bir neden görünmediğini açıkladı.
ALMANYA, nihayet bahar havasına girdiği cumartesi günü minibüs saldırısıyla sarsıldı. İspanya ile Hollanda arasında 80 yıllık savaşı sona erdiren sözleşmeye ev sahipliği yaptığı için ‘barış kenti’ olarak nitelenen Münster, cumartesi öğleden sonra minibüslü saldırıyla kana bulandı. Saldırı tarihi şehir merkezinde, kentin simgesi Kiepenkerl heykeli yanındaki Spiekerhof meydanında yaşandı. İnsanlar kafe ve restoranların dışarıya koydukları masaları başında kahvelerini yudumlayarak, güneşin tadını çıkarıyordu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre birden VW marka T5 California serisi bir minibüs kalabalığın içinde daldı. Gürültü ve çığlıklar koptu. İnsanlar yerlerinden kalkarak, “Aman Allahım, terör saldırısı, kaçın kaçın” diye bağırmaya başladı. Bomba patlayacağı ya da saldırganın araçtan ateş açacağı korkusuyla insanlar sokaklara kaçıştı. 2 kişiyi öldüren ve 6’sı ağır 20 kişiyi yaralayan Alman saldırgan 48 yaşındaki Jens R., silahla aracı içinde intihar etti.
POLİS HAZIRDI BEKLİYORDU
Aynı anda kentte gösteri nedeniyle çok sayıda polis görev başındaydı ve güvenlik güçleri hemen olay yerine giderek, meydanı güvenlik altına aldı. Kalabalığın içine dalan minibüsün camlarından bazı tellerin dışarı çıktığını gören güvenlik güçleri, bomba şüphesiyle hızla önlem aldı. Bazı evler boşaltıldı. Aracı kontrol eden bomba uzmanları, araçta saldırının ardından sürücünün intihar ettiği silahı, bir kuru sıkı silahla birlikte havai fişekler buldu. Saldırgan sürücünün kimliğini tespit eden polis, evine baskın düzenledi. Evde kullanılamaz durumda bir AK47 kalaşnikof ve havai fişekler bulundu. Kalaşnikofun sahte olduğu belirtildi. Bazı görgü tanıklarının, saldırıda kullanılan minibüsten iki kişinin kaçtığı ifadeleri üzerine soruşturma başlatan polis, saldırının tek kişi tarafından yapıldığı sonucuna vardı.
AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLÜ MÜ?
Saldırgan Jens R.’nin Münster’de dört evde kaydı bulunduğu ve kendi üzerine 5 araç açtırdığı belirlendi. Endüstriyel tasarımcı olarak çalışan, orta halli bir kazanca sahip olan Jens R.’nin dört konut ve 5 araç için bu kadar parayı nereden bulduğu merak ediliyor.
Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan sürücü 2014-2016 yıllarında psikolojik sorunlar yaşadı. 2014’te bir aile ferdini baltayla tehdit etti. 2016’da babasına, “Seni baltayla keserim” diye tehdit savuran Jens R., ZDF’nin haberine göre kısa bir süre önce de intihara kalkıştı.
Saldırganın aşırı sağ çevrelerle bağı olduğu iddia edildi. Münster savcısı Martin Botzenhardt, “48 yaşında bir Münsterli. Şimdiye kadar saldırının nedeni hakkında bir ipucu yok. Soruşturma çok yönlü sürüyor” dedi. Münster Emniyet Müdürü Hajo Kuhlisch, saldırının siyasi bir neden taşıdığı konusunda herhangi bir ipucu bulunmadığını açıkladı. Ölen kurbanlardan birinin 51 yaşında bir kadın, diğerinin ise 65 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. 20 yaralıdan 6’sının henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
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