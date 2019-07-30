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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
30.07.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Saldırgan İsviçre’den gelmiş!

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Saldırgan İsviçre’den gelmiş!

Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Nadja Niesen, 8 yaşındaki küçük çocuğu trenin önüne iterek ölümüne sebep olan saldırganın kimliği ve olayla ilgili basına bilgi verdi. Olayı Main Savcılığının üslendiğini belirten Niesen, şunları söyledi:

“SORUŞTURMA 40 yaşındaki Eritreli zanlı hakkında sürdürülüyor. Zanlı, 2006 yılından beri İsviçre’de yaşıyor. Hangi statüde yaşadığı şimdilik bilinmiyor. Üç çocuk babası zanlı Basel kentinden Almanya’ya birkaç gün önce gelmiş. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlının önce 40 yaşındaki kadını, ardından da 8 yaşındaki oğlunu tirenin önüne ittiğinden hareket ediyor. Anne kendisini rayların üzerinden kenara atarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor. Çocuk ise trenin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiriyor. Zanlı daha sonra 78 yaşındaki kadını da trenin altına itmeyi deniyor. Bunda başarılı olamıyor. Kadın omzundan yaralanıyor ve büyük şok yaşıyor. Olaydan sonra zanlı gardan uzaklaşmak isterken yolcular peşinden koşuyor. O gün izinli olduğu için sivil giyimli bir polis memuru zanlıyı yakalıyor.”

Sözcü Niesen, zanlının tren garı yakınlarında gözaltına alındığını ve ilk ifadesi alındığı sırada alkol testinin yapılmasını da kabul ettiğini söyledi. Niesen, yapılan testin sonucuna göre alkollü olmadığı ve uyuşturucunun etkisinde de bulunmadığı tespit edildiğini kaydetti. Sözcü, zanlının bugün Frankfurt’ta tutuklanmak üzere hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

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