Saldırgan İsviçre’den gelmiş!
Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Nadja Niesen, 8 yaşındaki küçük çocuğu trenin önüne iterek ölümüne sebep olan saldırganın kimliği ve olayla ilgili basına bilgi verdi. Olayı Main Savcılığının üslendiğini belirten Niesen, şunları söyledi:
“SORUŞTURMA 40 yaşındaki Eritreli zanlı hakkında sürdürülüyor. Zanlı, 2006 yılından beri İsviçre’de yaşıyor. Hangi statüde yaşadığı şimdilik bilinmiyor. Üç çocuk babası zanlı Basel kentinden Almanya’ya birkaç gün önce gelmiş. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlının önce 40 yaşındaki kadını, ardından da 8 yaşındaki oğlunu tirenin önüne ittiğinden hareket ediyor. Anne kendisini rayların üzerinden kenara atarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor. Çocuk ise trenin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiriyor. Zanlı daha sonra 78 yaşındaki kadını da trenin altına itmeyi deniyor. Bunda başarılı olamıyor. Kadın omzundan yaralanıyor ve büyük şok yaşıyor. Olaydan sonra zanlı gardan uzaklaşmak isterken yolcular peşinden koşuyor. O gün izinli olduğu için sivil giyimli bir polis memuru zanlıyı yakalıyor.”
Sözcü Niesen, zanlının tren garı yakınlarında gözaltına alındığını ve ilk ifadesi alındığı sırada alkol testinin yapılmasını da kabul ettiğini söyledi. Niesen, yapılan testin sonucuna göre alkollü olmadığı ve uyuşturucunun etkisinde de bulunmadığı tespit edildiğini kaydetti. Sözcü, zanlının bugün Frankfurt’ta tutuklanmak üzere hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.
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