Sahte isimle oynuyor dediler şimdi milli takım kapısı açılıyor
2. Bundesliga ekibi Hamburg'da forma giyen mülteci futbolcu Bakery Jatta'nın, yalan beyanda bulunarak sığınma talebinde bulunduğu iddia edilmişti.
İddialar sonrasında futbolcunun sınır dışı edilmesi de gündeme gelirken, Hamburg Yabancılar Dairesi futbolcunun oturumunda bir sıkıntı olmadığını açıkladı. Bu açıklamayla Jatta'nın sınır dışı edilme ihtimali kalmadı. Şimdi ise 21 yaşındaki futbolcuya milli takım forması göründü. Alman U21 milli takımını çalıştıran Stefan Kuntz, Bakery Jatta'ya övgüler yağdırdı. Kuntz'un futbolcuyu milli takıma almak istediği ileri sürüldü. Jatta'nın Alman milli takımında oynaması için önce Alman vatandaşlığına geçmesi gerekiyor. Alman Vatandaşlık Yasası'na göre bir yabancının Alman vatandaşı olması için en az ülkede 8 yıl yaşaması şart. Ancak yasada istisnai durumlar da göz önünde bulunduruluyor. Buna göre bir kişinin Alman vatandaş olmasında kamu yararı varsa 8 yıllık süre dikkate alınmıyor. Alman Futbol Federasyonu, içişleri bakanlığına Jatta'nın Alman vatandaşı olmasının faydalı olacağını yazması durumunda futbolcu dört ile altı hafta arasında Alman vatandaşlığını alabilecek ve milli takım kapısı da böylece açılacak.
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