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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
05.09.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Sahte isimle oynuyor dediler şimdi milli takım kapısı açılıyor

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Sahte isimle oynuyor dediler şimdi milli takım kapısı açılıyor

2. Bundesliga ekibi Hamburg'da forma giyen mülteci futbolcu Bakery Jatta'nın, yalan beyanda bulunarak sığınma talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

İddialar sonrasında futbolcunun sınır dışı edilmesi de gündeme gelirken, Hamburg Yabancılar Dairesi futbolcunun oturumunda bir sıkıntı olmadığını açıkladı. Bu açıklamayla Jatta'nın sınır dışı edilme ihtimali kalmadı. Şimdi ise 21 yaşındaki futbolcuya milli takım forması göründü. Alman U21 milli takımını çalıştıran Stefan Kuntz, Bakery Jatta'ya övgüler yağdırdı. Kuntz'un futbolcuyu milli takıma almak istediği ileri sürüldü. Jatta'nın Alman milli takımında oynaması için önce Alman vatandaşlığına geçmesi gerekiyor. Alman Vatandaşlık Yasası'na göre bir yabancının Alman vatandaşı olması için en az ülkede 8 yıl yaşaması şart. Ancak yasada istisnai durumlar da göz önünde bulunduruluyor. Buna göre bir kişinin Alman vatandaş olmasında kamu yararı varsa 8 yıllık süre dikkate alınmıyor. Alman Futbol Federasyonu, içişleri bakanlığına Jatta'nın Alman vatandaşı olmasının faydalı olacağını yazması durumunda futbolcu dört ile altı hafta arasında Alman vatandaşlığını alabilecek ve milli takım kapısı da böylece açılacak.

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