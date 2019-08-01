Sahte evlilikten doğan aşk vizyonda!
Almanya’nın gelecek vaat eden genç yönetmenlerinden İlker Çatak’ın çektiği büyük övgü alan ‘Es gilt das gesprochene Wort’ (Söz Senettir) filmi vizyona girdi. Trajikomik film, sahte evlilikten aşka dönüşen bir hikayeyi konu alıyor.
İLKER Çatak’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Söz Senettir’de, Baran ile Marion arasında Marmaris sahillerinde başlayan ve Hamburg’da sahte evlilikle noktalanan ilişkinin daha sonra aşka dönüşmesini anlatıyor. Marion 40 yaşlarında kadın pilot. Baran ise Marmaris’te barda garsonlukla hayatını geçindirmeye çalışan bir genç. Baran’ın hedefi ise bir Alman kadın bulup, kapağı Almanya’ya atmak. Marion mesleğinde başarılı bir kadın. Alman müzisyen sevgilisi var. Ancak göğüs kanseri teşhisi konulunca, dünyası kararan Marion, ameliyattan önce kafasını dağıtmak için Marmaris’e tatile gidiyor ve barda garson Baran’la tanışıyor.
EVLENİYORLAR
Marion Almanya’ya gelmek için evlilik teklifi eden Baran’ı önce reddediyor, ancak tatil dönüşü uçakta, Baran’a iyilik yapmak için sahte evliliğe ‘evet’ diyor. Baran bol güneş ve ışıklı Marmaris’ten gri, sisli Hamburg’a geliyor. Marion, Baran’a ev ve iş buluyor. İkili Hamburg’da evlenme dairesinde ‘Söz Senettir’ diyerek evleniyor. Asıl zorluklar ve ikilinin birbirini tanıması bundan sonra başlıyor. Marion başlangıçta sahte evlilik yaptığı Baran’a giderek daha da kalbini açıyor. Filmde Baran’ı Arman Uslu, Marion’u ise Anne Ratte Polle oynuyor.
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