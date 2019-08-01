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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
01.08.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Sahte evlilikten doğan aşk vizyonda!

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Sahte evlilikten doğan aşk vizyonda!

Almanya’nın gelecek vaat eden genç yönetmenlerinden İlker Çatak’ın çektiği büyük övgü alan ‘Es gilt das gesprochene Wort’ (Söz Senettir) filmi vizyona girdi. Trajikomik film, sahte evlilikten aşka dönüşen bir hikayeyi konu alıyor.

İLKER Çatak’ın ikinci uzun metrajlı filmi ‘Söz Senettir’de, Baran ile Marion arasında Marmaris sahillerinde başlayan ve Hamburg’da sahte evlilikle noktalanan ilişkinin daha sonra aşka dönüşmesini anlatıyor. Marion 40 yaşlarında kadın pilot. Baran ise Marmaris’te barda garsonlukla hayatını geçindirmeye çalışan bir genç. Baran’ın hedefi ise bir Alman kadın bulup, kapağı Almanya’ya atmak. Marion mesleğinde başarılı bir kadın. Alman müzisyen sevgilisi var. Ancak göğüs kanseri teşhisi konulunca, dünyası kararan Marion, ameliyattan önce kafasını dağıtmak için Marmaris’e tatile gidiyor ve barda garson Baran’la tanışıyor.

EVLENİYORLAR
Marion Almanya’ya gelmek için evlilik teklifi eden Baran’ı önce reddediyor, ancak tatil dönüşü uçakta, Baran’a iyilik yapmak için sahte evliliğe ‘evet’ diyor. Baran bol güneş ve ışıklı Marmaris’ten gri, sisli Hamburg’a geliyor. Marion, Baran’a ev ve iş buluyor. İkili Hamburg’da evlenme dairesinde ‘Söz Senettir’ diyerek evleniyor. Asıl zorluklar ve ikilinin birbirini tanıması bundan sonra başlıyor. Marion başlangıçta sahte evlilik yaptığı Baran’a giderek daha da kalbini açıyor. Filmde Baran’ı Arman Uslu, Marion’u ise Anne Ratte Polle oynuyor.

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