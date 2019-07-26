Sahte Euro’lara dikkat!
Almanya’da 2019’un ilk altı ayında piyasaya sürülen sahte para miktarı, geçen yıla göre yüzde 2.5 oranında arttı. Yapılan açıklamada, piyasada 27 bin 579 adet sahte banknot bulunduğu belirtildi.
PİYASAYA sürülen sahte para miktarı yaklaşık 7 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Sahte banknotların yüzde 65’ini ise 50 Euro’luklar oluşturuyor. Piyasada 17 bin 905 adet sahte 50 Euro’luk banknot tespit edilirken, ikinci sırayı 5 bin 956 adetle 20 Euro’luk banknotlar izliyor. Sahte 100 Euro’lukların sayısı 2 bin 232 iken, 500 Euro’lukların sayısı ise 796. En az sahtesi yapılan banknotlar ise 5, 200 ve 10 Euro’luklar. Sahte 50 ve 20 Euro’luk banknotların sayısının fazla olmasının nedeni tüketicilerin ve satıcıların bu banknotları yeteri kadar kontrol etmemesinden kaynaklandığı belirtildi.
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