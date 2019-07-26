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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
26.07.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Sahte Euro’lara dikkat!

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Sahte Euro’lara dikkat!

Almanya’da 2019’un ilk altı ayında piyasaya sürülen sahte para miktarı, geçen yıla göre yüzde 2.5 oranında arttı. Yapılan açıklamada, piyasada 27 bin 579 adet sahte banknot bulunduğu belirtildi.

PİYASAYA sürülen sahte para miktarı yaklaşık 7 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Sahte banknotların yüzde 65’ini ise 50 Euro’luklar oluşturuyor. Piyasada 17 bin 905 adet sahte 50 Euro’luk banknot tespit edilirken, ikinci sırayı 5 bin 956 adetle 20 Euro’luk banknotlar izliyor. Sahte 100 Euro’lukların sayısı 2 bin 232 iken, 500 Euro’lukların sayısı ise 796. En az sahtesi yapılan banknotlar ise 5, 200 ve 10 Euro’luklar. Sahte 50 ve 20 Euro’luk banknotların sayısının fazla olmasının nedeni tüketicilerin ve satıcıların bu banknotları yeteri kadar kontrol etmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

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