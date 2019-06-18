Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu
GeriAvrupa Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
18.06.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtıp Almanya’da yalnız yaşayan yaşlı insanları 103 bin Euro dolandıran 1’i kadın 4 kişi, Antalya’da evlerine düzenlenen ‘Işık Söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ALMANYA’da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşları, kendilerini ‘Alman Kriminal Polisi’ diye tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların ikametgahlarını belirledikten sonra ‘Işık Söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. isimli kadın ile Y.I., B.Ö. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu

IŞIĞINIZ SÖNDÜ MÜ?
Yapılan incelemelerde, şahısların yaşlı Alman vatandaşları arayarak kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıttıktan sonra müştekilere haklarında tutuklama kararının çıktığını, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halinde yakalama işlemi gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin Euro dolandırdıkları belirlendi.
Daha önce de benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şahıslar, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, grubun başı olduğu iddia edilen Y. I.’ya, ‘Işığınız söndü mü?’ sorusu cevapsız kaldı.

Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Sahte Alman polislere ‘Işık Söndü’ operasyonu
Seehofer: Aşırı sağ hepimize saldırdı! Artık çok ciddiye almalıyız
‘Almanya’da ırkçı terör saldırıları riski yüksek’
‘O Bir Star’a uluslararası ödül