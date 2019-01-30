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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraflar: Instagram
30.01.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Sahilde sabah sporu!

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Sahilde sabah sporu!

Bikini tasarımcısı ve televizyon yıldızı Kimberley Garner, dün sabah Miami sahillerinde görüntülendi. Sabah sporunu aksatmayan sosyetik güzelin fit fiziğini nasıl elde ettiği böylece ortaya çıkmış oldu.

Plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, dün Miami sahillerinde görüntülendi.

Sahilde sabah sporu

Sosyetik güzel, sahilde bir an bile boş durmadı ve meraklı gözlere aldırmadan sabah sporu yaptı.

Sahilde sabah sporu

İngiliz reality şov yıldızı ve bikini tasarımcısı Garner, gri spor model bir bikini üstü ve bordo bikini altı giymişti.

Sahilde sabah sporu

Güneşten korunmak için siyah bir de kasket takan güzel, havlusunu serip plajda uzun uzun egzersiz yaptı.

Sahilde sabah sporu

Cesur bikini tasarımlarıyla tanınan sosyetik güzel Kimberley Garner, Miami'de Noel tatilinin tadını çıkarıyor.

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

28 yaşındaki sarışın güzel, plaj keyfi yaparken düzgün fiziğini de gözler önüne serdi.

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Sahilde sabah sporu

Kendi tasarladığı koyu kırmızı bir bikini takımı tercih eden Garner, sahile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sahilde sabah sporu

Akşamüzeri hem güneş hem deniz keyfi yapan Kimberley, İngiltere'nin çok izlenen reality şovlarından biri olan Made In Chelsea sayesinde üne kavuşmuştu.

Garner, 2012 yılında televizyon programıyla gelen şöhreti gayet iyi kullanıp kendi markasını çıkardı.

Sahilde sabah sporu

1990 doğumlu sosyetik güzelin Instagram'da 130 bin takipçisi bulunuyor.

Sahilde sabah sporu

Londra doğumlu İngiliz tasarımcı, aynı zamanda aile mesleği olan gayrimenkul alım-satımı ile de ilgileniyor.

İşini şansa bırakmayan güzelin tasarımları 100-200 sterlin (650-1200 TL) arası fiyatlara satılıyor.

Sahilde sabah sporu

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