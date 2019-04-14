Sahaya arılar saldırdı! Korku dolu o anlar
Arjantin 2. Ligi'nde oynanan Almagro - Temperley maçında yeşil sahalarda eşine ender rastlanan bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında sahaya çok sayıda arı gelirken futbolcular, arı saldırısından dolayı oynayamadıklarını söyledi.
Bunun üzerine hakem, maçı durdurdu. Ardından saha dışındaki görevliler ellerinde sinek savar ile sahaya girdi ve arıların üzerine sprey sıktı.
Futbolcular, arıların dağılmasını beklerken ardından maç, kaldığı yerden devam etti.
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