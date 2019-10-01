Sağlıklı gıda seçiminde renk dönemi
Almanya Tüketici Bakanı Julia Klöckner, uzun araştırmalardan sonra Fransa’da uygulanan ‘renkli besin değeri logosu’nda karar kıldıklarını söyledi. Buna göre, yeni logo sağlıklı beslenmenin işaretlerini verecek. Ambalajlar üzerinde ‘iyi’ anlamına gelen yeşil renkli ‘A’ harfinden yararlı değil anlamına gelen kırmızı renkli ‘E’ harfine kadar 5 harfli sınıflandırma olacak.
SINIFLANDIRMA gıda maddesi içindeki sağlığa olumsuz etki yapan tuz, şeker, yağ, meyve ve sebze oranından hareketle yapılacak. Tuz, şeker ve yağ oranının düşük, meyve ve sebze oranının yüksek olduğu gıda ürünleri üzerinde yeşil renkli ‘A’ öne çıkarılacak. Yağ, şeker, tuz oranı arttıkça, renkler yeşil, sarı ve kırmızı arasında değişecek. Bakan Klöckner, diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı logoları Alman tüketiciler arasında anket yaparak araştırdıklarını, yüzde 57’sinin renkli besin değerleri logosunu daha kolay bulduğunu söyledi. Ekim ayında yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi ve gelecek yıldan itibaren renkli besin değerleri logolu ürünlerin raflarda yerini alması planlanıyor.
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