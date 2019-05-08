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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
08.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Sağlık sistemleri hakkında bilmek istediğiniz her şey MİMİ’de

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Sağlık sistemleri hakkında bilmek istediğiniz her şey MİMİ’de

Hastalandığımda nereye başvurmam gerekir? Zorunlu sağlık sigortası nedir? Almanya’da diş tedavisi konusunda nelere dikkat etmeliyim? Hastanelerin acil ve ayakta tedavi birimleri nasıl işler? Sağlık sigortasında katkı payı nedir? Almanya’da sağlık sisteminin işleyişi üzerine merak edilen birçok sorunun cevabını MiMi (mit Migranten für Migranten – Göçmenler için göçmenlerle) sağlık seminerleri Türkçe olarak öğrenme imkanı sunuyor. 2010 yılında Almanya’ya göç eden ve Mart ve Nisan aylarında Baden Württemberg Eyaleti’nin Mannheim şehrinde MiMi Sağlık Eğitimleri’ne katılıp kültürlerarası sağlık danışmanı belgesini alan Gizem Weber eğitim programının içeriği ve hedef kitlesini anlattı.

“YABANCI bir ülkede yeni bir başlangıç zorlukları da beraberinde getiriyor. Pek çok şey şu ana kadar bildiğimizden farklı işliyor. Bu tabii sağlık sistemi ve sağlık hizmetleri için de geçerli” diyen Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü Proje Koordinatörü Gizem Weber, “Öğrencilerle ve gençlerle kültürlerarası iletişimi, karşılıklı anlayışı destekleyen projeler yapıyoruz. Türkiye’de başlayan, Fransa’da devam eden eğitim ve sonrasında Almanya’da yaşam bana bir göçmen olarak kişisel ve mesleki anlamda farklı eğitim ve iş kültürleri hakkında harika deneyimler kazandırdı” diyor.

Sağlık sistemleri hakkında bilmek istediğiniz her şey MİMİ’deSİSTEM NASIL İŞLİYOR?
“İnsanların dil engeline takılmadan Almanya’daki sağlık hizmetlerinden bilinçli şekilde yararlanmaları ve özellikle söz konusu hizmetlere tam erişim sağlayabilmeleri konusunda onlara yardımcı olmak istiyorum” diyen Wiber, eğitimin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verdi: “MiMi Sağlık Eğitimleri’ne katılan göçmenler aldıkları yaklaşık elli saatlik eğitim sonrasında ‘kültürlerarası sağlık danışmanı’ olarak –örneğin aile planlaması, hamilelik ve doğum, anne sağlığı, çocuk sağlığı, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, ruh sağlığı gibi- çeşitli sağlık konularında ve Almanya’daki sağlık sisteminin işleyişi hakkında anadillerinde, herkese uygun bir sunumla ve kültürel incelikleri dikkate alarak bilgilendirme seminerleri düzenleyebiliyorlar.”

GENÇLERİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA TEŞVİK
Burada amaç, Almanya’da sağlık hizmetlerine ulaşmada ve sağlıklı yaşam konusunda dil engelini kaldırmak, kendisi göç geçmişine sahip ve aynı kültürel altyapıdan gelen kişilerin doğru bilgileri hedef kitleye ulaştırmalarını sağlamak. Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir. DTI, Baden-Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) adlı eylemin Mannheim temsilciliğini yürütmektedir.

Sağlık sistemleri hakkında bilmek istediğiniz her şey MİMİ’de

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