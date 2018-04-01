Sağlık Bakanı ‘ithal imam’a karşı çıktı
CDU’lu Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya’daki Müslümanlar ve İslam’a ilişkin tartışmada, camilerin finansmanına dikkati çekti.
BAKAN Spahn, Rhenische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Eğer İslam Almanya’ya ait ise camilerin ülke dışından finansmanına ve tek kelime Almanca konuşmayan imamların Almanya dışından gönderilmesi uygulamasına son verilmeli” dedi.
“Almanya’da Türk ve Arap çok sayıda cami cemaati olmasına rağmen, neredeyse hiç Alman cemaat” yok diyen Spahn, “Eğer camilerdeki cemaat ülke dışından gelen etkilerden bağımsız olabilirse, ancak o zaman uyumun başarıya ulaşacağını” belirtti.
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