Sadece yüzde 30’unu kesebilecekler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSadece yüzde 30’unu kesebilecekler!
GeriAvrupa Sadece yüzde 30’unu kesebilecekler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
05.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Sadece yüzde 30’unu kesebilecekler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadece yüzde 30’unu kesebilecekler!

Anayasa Mahkemesi, iş ajansının önerilerini ve taleplerini dikkate almayanların sosyal yardım hakkının tümünün kesilmesini haklı bulmadı. Yüksek mahkeme Hart IV olarak bilinen sosyal yardım alanlara yapılacak yaptırımlarla ilgili olarak da hükümetin yeni düzenlemeler yapmasına işaret etti.

ALMANYA’da Anayasa Mahkemesi’nin, aldığı karar sosyal yardımla geçinenleri rahatlattı. Yüksek mahkemenin kararına göre, yardımların yüzde 60’ının veya yüzde 100’ünün kesilmesi makul değil. İş ajansları artık sosyal yardımla geçinenlerin aldığı paranın ancak yüzde 30’unu kesebilecek. Mahkeme, ayrıca sosyal yardımla geçinenlere uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak hükümette de yeni düzenlemeler yapılacağı mesajını verdi.

ŞİMDİYE KADARKİ YAPTIRIMLAR
Almanya’da geçen yıl sosyal yardım alanlar arasında 441 bin kişiye toplam 904 bin kez yaptırım uygulandı. Yardım alanların yüzde 8.5’i yaptırımların mağduru oldu. Anayasa Mahkemesi’nin salı günü aldığı karara kadar ülkede sosyal yardım alanların üç ay süreyle ödenen yardımı düşürülüyor ve aylık ödenen ücretten yüzde 10 oranında kesinti yapılıyordu. Ayrıca iş ajanslarının önerdiği kurslara katılmayan veya gösterilen işte çalışmayanların ise yardımlarının önce yüzde 30’u, sonra ise yüzde 60’ından kesinti yapılıyordu. Üçüncü kez gösterilen işi reddetme veya kurslara katılmama durumunda ise aylık ödeme ve kira yardımı tamamen kesiliyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle