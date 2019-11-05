Sadece yüzde 30’unu kesebilecekler!
Anayasa Mahkemesi, iş ajansının önerilerini ve taleplerini dikkate almayanların sosyal yardım hakkının tümünün kesilmesini haklı bulmadı. Yüksek mahkeme Hart IV olarak bilinen sosyal yardım alanlara yapılacak yaptırımlarla ilgili olarak da hükümetin yeni düzenlemeler yapmasına işaret etti.
ALMANYA’da Anayasa Mahkemesi’nin, aldığı karar sosyal yardımla geçinenleri rahatlattı. Yüksek mahkemenin kararına göre, yardımların yüzde 60’ının veya yüzde 100’ünün kesilmesi makul değil. İş ajansları artık sosyal yardımla geçinenlerin aldığı paranın ancak yüzde 30’unu kesebilecek. Mahkeme, ayrıca sosyal yardımla geçinenlere uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak hükümette de yeni düzenlemeler yapılacağı mesajını verdi.
ŞİMDİYE KADARKİ YAPTIRIMLAR
Almanya’da geçen yıl sosyal yardım alanlar arasında 441 bin kişiye toplam 904 bin kez yaptırım uygulandı. Yardım alanların yüzde 8.5’i yaptırımların mağduru oldu. Anayasa Mahkemesi’nin salı günü aldığı karara kadar ülkede sosyal yardım alanların üç ay süreyle ödenen yardımı düşürülüyor ve aylık ödenen ücretten yüzde 10 oranında kesinti yapılıyordu. Ayrıca iş ajanslarının önerdiği kurslara katılmayan veya gösterilen işte çalışmayanların ise yardımlarının önce yüzde 30’u, sonra ise yüzde 60’ından kesinti yapılıyordu. Üçüncü kez gösterilen işi reddetme veya kurslara katılmama durumunda ise aylık ödeme ve kira yardımı tamamen kesiliyordu.
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