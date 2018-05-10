‘Sadece öldürülen çocuklarımı anmak istiyorum’
Solingen’deki ırkçı saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç, anma törenine hem Alman hem de Türk devletinin temsilcilerinin katılmasını diliyor. Ancak Genç törene siyaset karıştırılmamasını istiyor.
ALMANYA’nın Solingen kentinde 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yakınlarını kaybeden Genç ailesi, 29 Mayıs’taki anma törenine Alman devlet temsilcilerinin katılmasını diliyor. Saldırıda yakınlarını kaybeden Mevlüde Genç, “Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Alman devletini temsil eden bir kişinin yanımıza gelerek, anma töreninde acımızı paylaşması çok iyi bir mesaj olurdu. Türk devletinin de bir temsilci göndermesi benim için büyük önem taşıyor” dedi. Bu anma töreninde “öldürülen çocuklarımı anmak istiyorum” diyen Mevlüde Genç, törene ‘siyasetin karıştırılmamasını’ talep etti.
ÇAVUŞOĞLU’NUN KATILMASI BEKLENİYOR
29 Mayıs’ta Solingen’de düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması bekleniyor. Ancak Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere kısa bir süre kala Çavuşoğlu’nun törende konuşma yapması, etkinliğin seçim kampanyasına dönüşebileceği gerekçesiyle endişelere yol açmıştı.
NEONAZİLER BEŞ KİŞİYİ KATLETMİŞTİ
Aşırı sağcılar tarafından 29 Mayıs 1993’de Türklerin oturduğu bir bina kundaklanmış, Mevlüde Genç saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti. Saldırıda Genç ailesinin diğer fertleri de yaralanmıştı. Saldırıdan kısa süre sonra yaptığı açıklamalarda barış ve dostluk çağrıları yapan Mevlüde Genç büyük saygınlık kazanmış ve Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü.
Saldırıyı düzenlenen dört aşırı sağcı erkek ise 1995 yılında cinayetten hüküm giymiş, ancak bir süre sonra tahliye edilmişlerdi.
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