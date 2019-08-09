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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER, DÜSSELDORF / Fotoğraf: dpa
09.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Sadece Düsseldorf’ta 1 milyon izmarit yere atılıyor

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Sadece Düsseldorf’ta 1 milyon izmarit yere atılıyor

RhineCleanUp girişiminin verilerine göre sadece Düsseldorf’a günde yaklaşık bir milyon sigara izmariti yere atılıyor. Girişim, ‘İzmarit Toplama Günü’nde kent merkezi ile Ren Nehri ve çevresinde sigara izmariti topladı.

SİGARA tiryakileri, yüklü para cezalarına rağmen içtikleri sigaranın izmaritini yere atmaktan vazgeçmiyor. Düsseldorf’daki RhineCleanUp girişiminin verilerine göre sadece bu şehirde günde yaklaşık 1 milyon sigara izmariti yere atılıyor. Bir sigara izmariti 40 litre yeraltı suyunu kirletirken, yine bir sigara izmaritinden çevreye altı miligram nikotin karışıyor.
RhineCleanUp girişimi, sigara izmaritinin çevreye verdiği zararlar hakkında insanları bilinçlendirmek için her yıl ‘İzmarit Toplama Günü’ düzenliyor. Girişim bu yıl da yüzlerce kişinin katılımıyla ‘İzmaritsiz Şehir’ sloganıyla kent merkezi ile Ren Nehri ve çevresinde sigara izmariti topladı. İnsanların, izmaritin zararları konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını belirten girişimin sözcüsü Ingo Lentz, “Zararlarını bilirlerse düşünmeden yere atmazlar” dedi.

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