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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
16.08.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Sadece 30 kişiye verilen bursu kazandı: Almanya’ya geliyor

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Sadece 30 kişiye verilen bursu kazandı: Almanya’ya geliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) dereceyle mezun olan Yonca Kandemir, Türkiye’de sadece 30 kişiye verilen yüzde 100 bursla Almanya’da uygulamalı dil bilimi alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından Türkiye’de sadece 30 kişiye verilen bursu almayı başaran Kandemir, Avrupa’nın en yenilikçi üniversiteleri arasında gösterilen Nürnberg Friedrich Alexander Erlangen Üniversitesi’nde iki yıl eğitim alacak. Kariyerine akademisyen olarak devam etmek istediğini ve Almanya’da alacağı eğitimin kendisi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Kandemir, “Böylesine önemli bir fırsatı yakaladığım için çok mutluyum” dedi.

YÜZLERCE KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ
İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Yonca Kandemir, eğitim bursunu alabilmek için geçen nisan ayında TEV Genel Merkezi’ne müracaat etti. Başvuru için gerekli olan 3.00’lık not ortalamasını tutturan Kandemir, Almanya’nın 8 üniversitesinden akademisyenlerin de bulunduğu mülakata katıldı. Akademik bilginin yanı sıra her anlamda kapsamlı bir incelemenin yapıldığı mülakatı başarıyla geçen Kandemir, yüzde 100 burs almaya hak kazandı. Yüzlerce kişi arasından seçilen ve eylül ayında Almanya’ya gidecek olan Kandemir, uygulamalı dil bilimi alanında tezli yüksek lisans yaparak, akademik gelişimini sürdürecek.

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