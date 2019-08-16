Sadece 30 kişiye verilen bursu kazandı: Almanya’ya geliyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) dereceyle mezun olan Yonca Kandemir, Türkiye’de sadece 30 kişiye verilen yüzde 100 bursla Almanya’da uygulamalı dil bilimi alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı.
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından Türkiye’de sadece 30 kişiye verilen bursu almayı başaran Kandemir, Avrupa’nın en yenilikçi üniversiteleri arasında gösterilen Nürnberg Friedrich Alexander Erlangen Üniversitesi’nde iki yıl eğitim alacak. Kariyerine akademisyen olarak devam etmek istediğini ve Almanya’da alacağı eğitimin kendisi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Kandemir, “Böylesine önemli bir fırsatı yakaladığım için çok mutluyum” dedi.
YÜZLERCE KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ
İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Yonca Kandemir, eğitim bursunu alabilmek için geçen nisan ayında TEV Genel Merkezi’ne müracaat etti. Başvuru için gerekli olan 3.00’lık not ortalamasını tutturan Kandemir, Almanya’nın 8 üniversitesinden akademisyenlerin de bulunduğu mülakata katıldı. Akademik bilginin yanı sıra her anlamda kapsamlı bir incelemenin yapıldığı mülakatı başarıyla geçen Kandemir, yüzde 100 burs almaya hak kazandı. Yüzlerce kişi arasından seçilen ve eylül ayında Almanya’ya gidecek olan Kandemir, uygulamalı dil bilimi alanında tezli yüksek lisans yaparak, akademik gelişimini sürdürecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle