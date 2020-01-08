Sabri vazgeçmiyor... Hedef hep yaşlı kadınlar

İLK duruşmasına çıkan Sabri B., iddiaya göre 87 yaşındaki Maria R. adındaki yaşlı Alman kadına çağrı merkezinden telefon ettirdi. Telefon eden kişi kendisini Asayiş Şube’den Başkomiser Thomas Müller olarak tanıttı. Kadına, Romanyalıların kurduğu bir çeteyi yakaladığını ve çetenin de kendisinin servetine göz diktiğini söyledi. Bankanın güvenilir olmadığını ve parasını çekip kendisinin göndereceği polislere teslim etmesini istedi. Bild’de yer alan habere göre çaresiz kadın da ilkinde 60 bin ikincide 30 bin olmak üzere toplam 90 bin Euro çekip evine gelen sahte polislere verdi.

BU KEZ EVİNİ SATTIRDILAR

Çağrı merkezinden tekrar kadını arayan dolandırıcılar, bu kez yakınlarda bulunan bir noterin evini hileyle satıp parasını almaya çalıştığına kadını ikna edip evini sattırdı. Dolandırıcılar, evin satışından elde edilen 200 bin Euro’yu aşkın parayı da kadının elinden aldılar. Kadın şimdi sattığı ve parasını dolandırıcılara kaptırdığı evde kiracı olarak yaşıyor. Mahkemeye ifade veren Maria R., “Ben o zaman günde iki kez telefonla aranıyordum. Benim başkalarından şüphelenmemi sağladılar. Tuzaklarına düştüm. Psikolojim bozuldu. Hâlâ telefonda nasıl kandırıldığımı düşünüyorum. Parasal durumum bozuldu. Ancak sağlığımın yerinde olmasına şükrediyorum” dedi.

İKİ KEZ CEZA ALDI

Sabri B. daha önce de Rheinland Pfalz Eyaleti’nde yaşayan yaşlı bir çiftin 54 bin Euro değerindeki külçe altınlarını benzer yolla dolandırmaktan 2 yıl 6 y hapis cezası, Coburg’da yine yaşlı bir kadının 28 bin Euro’sunu aynı yöntemle dolandırdığı için de 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi üçüncü kez hapis cezası almakla karşı karşıya kalan Sabri B. ile ilgili davanın bu ayın sonunda karara bağlanması bekleniyor.