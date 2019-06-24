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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
24.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti

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Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti

Münih Anakent Belediyesi bünyesinde göçmenler meclisinin 22 yıldır düzenlediği şenlik, birçok ulustan binlerce insanı bir araya getirdi. Belediye Başkanı Dieter Reiter ile kültür ve teknik dairesinin de destek verdiği şenlik, büyük ilgi gördü.

WESTPARK’ta gerçekleştirilen şenlik, sabah saat 11.00’de başladı, gece yarısına kadar devam etti. Şenlik boyunca Münih’te yaşayan 18 ülkenin vatandaşları halk oyunları ve dans ekipleriyle sahne alıp gösterilerini yaptı. Şenlikte Türkiye adına ‘Zeybek’ grubu gösteri yaptı. Şenliğin son bölümünde ise antik tiyatro salonunda ‘Almanya’ isimli Türk filmi gösterildi.

Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti


Şenliğin açılış töreninde konuşan Münih Göçmenler Meclisi Başkanı Dimitrina Lang, “Münih, hepimizin barış ve sevgi içinde yaşadığı bir şehirdir. Ayrım yapmadan ve herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Bu birlikte yaşamın en önemli noktası. Sevgi ile olmalı her şey” dedi.

Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti

Sabah başladı, gece yarısına kadar devam etti

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