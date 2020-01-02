EVÄ°NÄ°N yakÄ±n Ã§evresine rÃ¼zgar tÃ¼rbini kurulmasÄ±nÄ± kabul eden ev sahiplerinin mali olarak desteklenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen SPD Grup BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Matthias Miersch, Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Miersch, rÃ¼zgar tÃ¼rbinlerine onayÄ± artÄ±rmak iÃ§in farklÄ± taslaklar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± da belirtti. Taslaklar arasÄ±nda belediyelerin gelire katÄ±lÄ±mÄ± ve ev sahiplerine doÄŸrudan para yardÄ±mÄ± seÃ§enekleri bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Miersch, bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde bir uzlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Â



