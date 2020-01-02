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Haber GiriÅŸ: 02.01.2020 - 15:08,Son GÃ¼ncelleme:/

â€˜Rüzgar türbinine izin verene para verilsin!â€™

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â€˜Rüzgar türbinine izin verene para verilsin!â€™

Almanya'da hÃ¼kÃ¼met ortaÄŸÄ± SPD, rÃ¼zgar tÃ¼rbinine Ã¶zendirmek iÃ§in evinin yakÄ±nlarÄ±na kurulmasÄ±na izin veren ev sahiplerine para yardÄ±mÄ± yapmayÄ± hedefliyor.

EVÄ°NÄ°N yakÄ±n Ã§evresine rÃ¼zgar tÃ¼rbini kurulmasÄ±nÄ± kabul eden ev sahiplerinin mali olarak desteklenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen SPD Grup BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Matthias Miersch, Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Miersch, rÃ¼zgar tÃ¼rbinlerine onayÄ± artÄ±rmak iÃ§in farklÄ± taslaklar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± da belirtti. Taslaklar arasÄ±nda belediyelerin gelire katÄ±lÄ±mÄ± ve ev sahiplerine doÄŸrudan para yardÄ±mÄ± seÃ§enekleri bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Miersch, bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde bir uzlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Â

â€˜RÃ¼zgar tÃ¼rbinine izin verene para verilsinâ€™


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