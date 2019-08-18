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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
18.08.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Rüya gibi başlayan aşk kabusla bitmişti: İngiliz kadından Türk polisine teşekkür

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Rüya gibi başlayan aşk kabusla bitmişti: İngiliz kadından Türk polisine teşekkür

İki yıl önce Bodrum’da uçaktan inen İngiliz sevgilisi Faiza Drid’e yere serdiği güllerle evlilik teklif eden Fatih Zencir, üç ay sonra boğazından ve yüzünden ağır yaralamış ve gönderildiği cezaevinden firar etmişti. Sosyal medyadan sahte hesapla iletişime geçen polis, Fatih Zencir’i yakaladı. Drid, emniyet müdürlüğünü arayarak polise teşekkür etti.

BODRUM’DA aşçılık yapan Fatih Zencir, İngiltere’nin başkenti Londra yaşayan süpermarket müdürü Faiza Drid ile Bodrum’da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Zencir, 18 Nisan 2017’de, Londra’dan Milas-Bodrum Havalimanı’na giden sevgisini Drid’e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Yere güller döküp, mumlarla ’Will you marry me’ (Benimle evlenir misin) yazarak, sevgilisini Dış Hatlar bölümünde karşıladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir’in boynuna sarıldı. Zencir, diğer yolcuların alkışları eşiliğinde Drid’e yüzük taktı.

Rüya gibi başlayan aşk kabusla bitmişti: İngiliz kadından Türk polisine teşekkür

3 AY SONRA BIÇAKLADI
Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Fatih Zencir, kıskançlık nedeniyle Faiza Drid ile sık sık tartışmaya başladı. Evlilik teklifinden üç ay sonra, 2017’nin Temmuz ayında, ikili Bodrum Bitez sahilinde buluştu ve yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, alkollü olan Zencir, Drid’e saldırıp boğazından ve yüzünden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Drid, bir süre yoğun bakımda kaldı. Talihsiz kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından, ülkesine döndü.

Rüya gibi başlayan aşk kabusla bitmişti: İngiliz kadından Türk polisine teşekkür

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİNİ SANDI
Fatih Zencir olayın üzerinden 10 saat sonra saklandığı evde yakalandı. Zencir tutuklandı. Yapılan yargılamanın ardından 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Zencir bir süre sonra cezasını çektiği Muğla’daki açık cezaevinden firar etti.
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında kalmaya başlayan ve maddi sıkıntılar yaşayınca ‘Yücel Çağlayan’ sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir’in oyunu, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edildi. Sosyal medya platformunda polis de bir hesap açtı ve kendilerini ilçe sınırlarında bulunan Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafeteryanın sahibi olarak tanıtıp, Zencir’e aşçıya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. İş görüşmesine gittiğini zannederek verilen adrese giden Zencir, polis ekiplerince yakalandı.
Faiza Drid, yakalanma haberini sevinçle karşıladı. Karabağlar Emniyet Müdürlüğü’ne telefon eden Drid, Fatih Zencir’in yakalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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