Rutte: ‘Göç konusunda önemli kararlar alınmalı’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin AB çıkma kararının ardından Brexit müzakere sürecine iyimser baktığını söyledi.
HOLLANDA’nın Lahey kentindeki başbakanlık binasında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merkel, Brexit konusunda Brüksel’den gelen sinyalin olumlu olduğunu ifade ederek, “Eğer müzakere sürecinde bir adım atıldıysa bu pozitif bir mesajdır” dedi. Almanya Şansölyesi, ayrıca bu konuda hemen zafer havasına girilmemesi uyarısında bulunarak, “Bazen aksilikler detaylarda saklıdır” ifadesini kullandı.
Rutte ile birçok zorlu konuyu görüşeceklerini belirten Merkel, Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanan düzensiz göçmen girişine ilişkin anlaşmasında ilerleme kaydetmeyi başardıklarını hatırlattı.
Hollanda Başbakanı Rutte de düzensiz göç konusunda da önemli kararlar alınması gerektiğini vurgulayarak, “Almanya ile birlikte Türkiye ile yapılan anlaşmanın Afrika ülkeleri ile de yapılabilmesi gayreti içerisindeyiz” diye konuştu. Rutte, düzensiz göç nedeniyle mültecilerin bir şekilde Avrupa’ya ulaşması durumunda ise kimin oturma izni var ve kimin geri gönderilmesi gerektiğine yönelik bir merkez oluşturulmasının gerektiğini söyledi.
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