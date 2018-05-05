Rusya’da, Almanya adına mücadele edecekler
Alman Tekvando Milli Takımı antrenörü Özer Güleç’in öğrencileri Malik Güleç, Almena Madzic, Anne-Lena Frömming, Rabia Güleç Bachman, Tahir Güleç ve Mehmet Yorulmaz, 10-13 Mayıs tarihleri arasında Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak ‘Avrupa Tekvando Şampiyonasında’ Almanya adına mücadele edecek.
ŞİMDİYE kadar çok sayıda şampiyon yetiştirdiğini belirten Özer Güleç, Rusya’dan boş dönmeyeceklerini, başarılarını madalyalarla süsleyeceklerini söyledi. Özer Güleç’in yetiştirdiği Sümeyye Güleç, Rabia Güleç ve Tahir Güleç kardeşler, Alma Milli Takımı adına Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları kazanmıştı.
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